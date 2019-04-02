Пьяная женщина с грудным ребенком набросилась на полицейских

Инспектора по делам несовершеннолетних пинала ногами, сержанта полиции укусила

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



По данным следствия, вечером 21 февраля 2019 года сотрудники полиции прибыли по сообщению о нахождении в питейном заведении женщины с грудным ребенком. К моменту их приезда находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина вышла на улицу, и, держа на руках легко одетого младенца, еле стояла на ногах. На требование сотрудников полиции передать им малыша, так как существовала угроза его жизни и здоровью, женщина нанесла удары ногой инспектору по делам несовершеннолетних, причинив телесные повреждения. Сотрудники полиции доставили малыша в больницу, а его опекуна в отдел, где при досмотре, правонарушительница вновь проявила агрессию и оказала сопротивление, укусив два раза за предплечье старшего сержанта полиции. О противоправных действиях фигурантки потерпевшие заявили в следственные органы.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемая не призналась в содеянном и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. Её позицию следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности и доказало её вину. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



В связи с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего обвиняемая лишена права на опеку малолетнего внука, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

