69 липецких проектов претендуют на гранты Владимира Путина

Самая большая заявка — на 7 млн рублей.

В первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2019 года от Липецкой области подано 69 заявок, сообщает региональный центр поддержки НКО. Общая сумма запрашиваемых средств некоммерческими организациями Липецкой области составляет более 95 млн рублей.



Самая большая запрошенная сумма среди липецких проектов – около 7 млн рублей на проект «Культура и Образование — шанс к полноценной жизни наркозависимых» Липецкой областной общественной организации «Родители — против наркотиков». В рамках проекта реабилитанты будут проходить курс социальной реабилитации. Форма — стационарная, продолжительность от 30 до 180 суток. Основой реабилитации будет являться долгосрочное пребывание реабилитанта в терапевтической среде, которая находится далеко от основного места проживания. Все это создает устойчивую мотивацию к выздоровлению и исключает контакты реабилитанта с бывшими со-употребителями ПАВ. Основная суть проекта заключается в том, что в РЦ «Добринка» будут созданы условия для формирования устойчивого психического и социального здоровья у наркозависимых в период реабилитации, посредством внедрения новых технологий.



Еще один проект «СО НКО — трансформация: от формы к содержанию» направлен на реализацию системы поддержки, направленной на создание условий для повышения эффективности их деятельности. Система поддержки представляет собой логически взаимосвязанную совокупность модулей, затрагивающих образовательную, методическую, консультационную и материально-техническую сферы деятельности представителей целевой аудитории проекта. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций» запрашивает на эти цели президентский грант в размере 3 млн рублей.



Ряд других проектов направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть проекты по защите военнослужащих по призыву, по помощи детям-сиротам, по улучшению качества жизни детей с расстройствами аутистического спектра и другие.