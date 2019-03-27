Происшествия

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Дело о ранении егеря из самострела-растяжки передано в суд

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#браконьерство
Дело о ранении егеря из самострела-растяжки передано в суд

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, об огнестрельном ранении инспектора Управления по охране животного мира и водных биологических ресурсов области.  

Напомним, что 22 ноября прошлого года  56-летний охотинспектор Александр Хворостецкий попал под самострел-растяжку в урочище Пиково в Чаплыгинском районе: пуля из привязанного к дереву карабина «Сайга» пробила ему обе ноги. 

По данному факту полицией было возбуждено дело по статье 118-й УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Обвиняемым по делу проходит 64-летний житель одного из расположенных у урочища сел. Пенсионер не раз привлекался к административной ответственности за незаконную охоту. Изъятая на месте преступления «Сайга» 12 калибра оказалась в розыске: карабин в 2011 году украли у его законного хозяина.

В рамках процессуального надзора по указанию прокурора района уголовное дело было п ередано для предварительного следствия в Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.

577
#браконьерство

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