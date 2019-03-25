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Почти 50% россиян готовы голосовать на выборах через интернет

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#голосование #выборы #опрос #интернет
Почти 50% россиян готовы голосовать на выборах через интернет

Социологи выяснили настроения избирателей.

Почти половина россиян одобряет идею электронного голосования наряду с традиционным и готова проголосовать на выборах по интернету, если появится такая возможность, пишет ТАСС. Инициативный всероссийский опрос был проведен ВЦИОМ 17 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Число россиян, готовых проголосовать на выборах различного уровня через интернет, за последние 11 лет увеличилась на треть. В 2008 году эта доля составляла 36% респондентов, а в настоящее время готовность проголосовать онлайн демонстрируют 48% участников опроса. Среди 18-24-летних респондентов эта доля составляет 66%.

Наиболее позитивно к идее голосования через Интернет относятся люди с высшим или неоконченным высшим образованием (54%), молодежь (67% - среди 18-24-х летних), а также те россияне, которые ежедневно пользуются интернетом (57%), указывает ВЦИОМ.
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#голосование #выборы #опрос #интернет

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