Специальное управление прокуратуры проверит облздрав

"Формально в работе врачей и чиновников есть нарушение".

Как сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, инициирована проверка сообщения о том, что управление здравоохранения через сайт государственных закупок нарушило закон о защите персональных данных. Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что движение «Пациентский контроль» при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах на путевки для пациентов нашло в документах диагнозы, личные данные и адреса людей.







- Формально, нарушение есть, но каждый тендер нужно будет проверять отдельно, - указывает Татьяна Ткачёва. - Не исключено, что те пациенты, данные которых скомпрометированы, подписывали согласие на их разглашение. Тогда нарушения нет. Нужно будет проверять персонально каждый пакет документов. Проверка займет месяц. Она будет проведена управлением прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением федерального законодательства.



Стоит заметить, что разглашение данных подпадает под две статьи уголовную и административную: ст.137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» ( для должностных лиц мера ответственности — до 4 лет лишения свободы) и ст.13.11. "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных" (штраф для должностных лиц — до 10 000 рублей).