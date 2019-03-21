Происшествия

сегодня, 15:30

Водитель пытался подкупить полицейского из-за просроченных прав

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#взятка
Водитель пытался подкупить полицейского из-за просроченных прав

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя села Кривополянье, подозреваемого в покушении на мелкое взяточничество.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, вечером 18 марта 2019 года инспекторы ДПС остановили автомобиль подозреваемого. При проверке документов оказалось, что срок действия его водительского удостоверения истек. Чтобы не платить штраф, который мог достигнуть 15 тысяч рублей, водитель предложил автоинспектору взятку в пять тысяч. Деньги мужчина положил на сиденье в салоне патрульного автомобиля. Однако полицейский от взятки отказался и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы.

Вину в совершении преступления нарушитель признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

За мелкое взяточничество грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года

488
#взятка

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