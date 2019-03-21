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Липчане устроили обнимашки на вокзале

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#день счастья #акция
Липчане устроили обнимашки на вокзале

Волонтеры так поздравили всех с Международным днем счастья.

На железнодорожном вокзале в Липецке была теплая атмосфера. Там праздновали Международный день счастья. Молодежь обнималась со всеми желающими. Все участники смогли получить в подарок мягкие игрушки, сделанные волонтерами из фетра, а также конверты и открытки с поздравлениями и пожеланиями, указывают организаторы.

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Стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека! Услышать "Счастливого пути!" , "С Днем счастья" могли участники акции, посвященной Международному дню счастья. 19 марта на Липецком железнодорожном вокзале счастливых людей было много. Все участники смогли получить в подарок мягкие игрушки, сделанные волонтерами из фетра, а также конверты и открытки с поздравлениями и пожеланиями. Организаторами акции выступили Елецкий линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте, Городской Дворец молодежи "Октябрь", Совет лидеров Липецкой области. Спасибо за фото @fight_fire_with_fire111 и за помощь в организации Развлекательное агентство "СЧАСТЬЕ"/event #МестоНашихВозможностей #ДворецМолодежи #ГДМ #гдмОКтябрь #ГДМ48 #lipmol_48 #молодежь48 #culture48 #РОССИЯ #ЛИПЕЦК #ЛипецкаяОбласть #СЛЛО #Совет_лидеров #голос_поколения

Публикация от ГДМ «ОКтябрь» (@lipmol_48)



Международный день счастья отмечается во всем мире 20 марта. Он был учреждён Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины.
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#день счастья #акция

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27 минут назад
На что способна селигеровская школа депутата ЕдиРаста Димки Аксёнова. Беспорядочные обнимашки и совокупляшки.
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