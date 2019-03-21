Липчане устроили обнимашки на вокзале

Волонтеры так поздравили всех с Международным днем счастья.

На железнодорожном вокзале в Липецке была теплая атмосфера. Там праздновали Международный день счастья. Молодежь обнималась со всеми желающими. Все участники смогли получить в подарок мягкие игрушки, сделанные волонтерами из фетра, а также конверты и открытки с поздравлениями и пожеланиями, указывают организаторы.Международный день счастья отмечается во всем мире 20 марта. Он был учреждён Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины.