Погода в Липецке

сегодня, 17:27

Циклон с Атлантики принесет дожди

1898
#потепление
Циклон с Атлантики принесет дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики — они принесут с собой небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. 

Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 3 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 2 до 7 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от 3 до 5 градусов тепла.

День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 27 градусов мороза.

 

1898
#потепление

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