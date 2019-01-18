Над Соборной площади звучит салют

Фейерверк стал завершением праздника в честь 65-летия Липецкой области.

Залпы салюта, который длился шесть минут, прозвучали после выступления Игоря Артамонова. Врио губернатора пообещал проводить и другие праздники в подобном сегодняшнему формате, и назвал салют завершающим подарком праздника.



Небо над главной площадью региона украсили сотни ярких залпов салюта. Фейерверк собрал несколько тысяч зрителей. Этим вечером Соборную можно было сравнить с площадью Пётра во время празднования Дня города.



Салют над Соборной площадью стал финалом праздника в Липецке в честь 65-летия региона. Народные гуляния сегодня на площади шли с 13 часов. Гостей Праздника ждали угощения от районов и барбекю на фуд-корте, выступления коллектив из муниципалитетов, игры и фотозоны, концерт кавер-групп и дискотека.