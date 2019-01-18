Общество

28 минут назад

Над Соборной площади звучит салют

10 468
Над Соборной площади звучит салют

Фейерверк стал завершением праздника в честь 65-летия Липецкой области. 

Залпы салюта, который длился шесть минут, прозвучали после выступления Игоря Артамонова. Врио губернатора пообещал проводить и другие праздники в подобном сегодняшнему формате, и назвал салют завершающим подарком праздника. 

Небо над главной площадью региона украсили сотни ярких залпов салюта. Фейерверк собрал несколько тысяч зрителей. Этим вечером Соборную можно было сравнить с площадью Пётра во время празднования Дня города.

Салют над Соборной площадью стал финалом праздника в Липецке в честь 65-летия региона. Народные гуляния сегодня на площади шли с 13 часов. Гостей Праздника ждали угощения от районов и барбекю на фуд-корте, выступления коллектив из муниципалитетов, игры и фотозоны, концерт кавер-групп и дискотека.
10 468

Комментарии (10)

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525

1 минуту назад
Колхозаны гуляют,а бабло пилят слуги народа!!!!
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ООО "Курс"

5 минут назад
Любопытный, слабовато, ты уволен))
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Вася

6 минут назад
Никого не смутил очередной безграмотный заголовок ?
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Любопытный

8 минут назад
Китайский салют завершил очередное быдло- шоу. Давильные холопы и бомжы расползаются по норам. Жизнь удалась.
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А давайте так

8 минут назад
Кажый год отмечать, даже не так, а ещё лучше, что бы день области стал круче , чем даже день города
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Кадилом

12 минут назад
По башне не получили?
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!!!!!!!!!

16 минут назад
Очень красивый салют! Много залпов было! Такого салюта давно в Липецке не было
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Плевать

16 минут назад
Липчанин, а всё-таки шикарный салют...минут 7
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Везёт бюджетникам,

17 минут назад
Пораньше с работы отпустили,на халяву кашей,блинами,чаем,сладостями накормили,салют посмотрели.
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Липчанин

21 минуту назад
Запретить все эти салюты,лучше бы дороги отремонтировали.Бесполезная трата денег!
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