В России
сегодня, 13:15
Алкоголь и сигареты могут убрать из продуктовых магазинов
Продавать алкогольную и табачную продукцию предложено в специальных магазинах
В России разработали законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. В места реализации этих товаров предлагается запретить вход лицам моложе 18 лет. Автор инициативы — депутат Госдумы Андрей Свинцов, сообщают Известия.
Соответствующий законопроект предлагает продажу в подобных точках и сопутствующих товаров - к примеру, зажигалок.
По мнению депутата, такая мера поможет уменьшить число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент в магазинах не будет провоцировать молодежь пробовать спиртное и сигареты.
«Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — заявил он.
Он также предложил закрывать спецмагазины должны в ночное время, когда спиртное продавать уже нельзя, а реализация одних только сигарет нерентабельна.
Соответствующий законопроект предлагает продажу в подобных точках и сопутствующих товаров - к примеру, зажигалок.
По мнению депутата, такая мера поможет уменьшить число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент в магазинах не будет провоцировать молодежь пробовать спиртное и сигареты.
«Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — заявил он.
Он также предложил закрывать спецмагазины должны в ночное время, когда спиртное продавать уже нельзя, а реализация одних только сигарет нерентабельна.