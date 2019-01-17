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В Липецке пропала 13-летняя девочка

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропала 13-летняя девочка

Школьница ушла из дома сутки назад.

В Липецке пропала 13-летняя Виктория Сарафанова. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", девочка ушла из дома еще 16 января и где она находится не известно.

Всех, кто видел Викторию, или что-либо знает о ее местонахождении просят связаться с полицией или волонтерами.
964
#пропавшие без вести
4

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