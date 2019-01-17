Общество

сегодня, 16:49

Неизвестные украли мусорный контейнер

628
#ЭкоПром-Липецк
Неизвестные украли мусорный контейнер

В ночь с 16 на 17 января с площадки по адресу ул. Горького д.17 пропал мусорный бак. Пропажу обнаружили сотрудники «ЭкоПром-Липецк», когда вывозили отходы.

«Это не первый случай кражи контейнеров. В предыдущий раз, благодаря помощи жителей и оперативным действиям сотрудников полиции, злоумышленники были привлечены к уголовной ответственности.

Мы обращаемся с просьбой к липчанам: если кто-то стал свидетелем кражи контейнера, позвоните по телефону 56-90-50 (д.207),» - прокомментировали происшествие в пресс-службе регионального оператора «ЭкоПром-Липецк».

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628
#ЭкоПром-Липецк

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