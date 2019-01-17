Общество
сегодня, 14:38
Застройщик «Европейского» признан банкротом с долгом в 2,2 млрд рублей
14 1959
Активы «Эксстроймаша» пойдут с молотка.
Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом строительную компанию «Эксстроймаш». В предприятии на полгода, до 10 июля, введено конкурсное производство. За этот срок временный управляющий должен разыскать активы банкрота, оспорить сомнительные сделки и постараться расплатиться с кредиторами.
Банкротство части ГК «Су-5» компании «Эксстроймаш», основного застройщика микрорайона «Европейский», было инициировано одним из кредиторов организации в августе 2017 года. Уже в ноябре в «Эксстроймаше» ввели наблюдение. Временный управляющий проанализировал финансовое состояние должника. Он установил, что у предприятия нет оборотных средств на погашение займов и исполнение обязательств — оно неплатежеспособно. Финансовое оздоровление компания невозможно.
Общая сумма долговых требований к «Эксстроймаш» превышает 2,2 млрд рублей. Претензии к застройщику предъявили 1 780 дольщиков и юридических лиц.
Напомним, по данным на конец 2018 года пострадавшими действий руководства ОАО «Эксстроймаш» были признаны 1 179 липчан. В ситуации с обманом дольщиков разбирается СУ СК РФ по Липецкой области. По версии следствия, руководство компании похитило деньги у почти 1 500 участников долевого строительства и распорядилось ими по собственному усмотрению. Дома в «Европейском» должны были быть сданы в эксплуатацию еще в 2017 году, но стройка была заморожена. Сейчас дома дольщиков достраивает компания из Орла.
ОАО «Эксстроймаш» зарегистрировано в 1992 году. Уставной капитал строительной фирмы составляет всего 4 367 рублей.
Банкротство части ГК «Су-5» компании «Эксстроймаш», основного застройщика микрорайона «Европейский», было инициировано одним из кредиторов организации в августе 2017 года. Уже в ноябре в «Эксстроймаше» ввели наблюдение. Временный управляющий проанализировал финансовое состояние должника. Он установил, что у предприятия нет оборотных средств на погашение займов и исполнение обязательств — оно неплатежеспособно. Финансовое оздоровление компания невозможно.
Общая сумма долговых требований к «Эксстроймаш» превышает 2,2 млрд рублей. Претензии к застройщику предъявили 1 780 дольщиков и юридических лиц.
Напомним, по данным на конец 2018 года пострадавшими действий руководства ОАО «Эксстроймаш» были признаны 1 179 липчан. В ситуации с обманом дольщиков разбирается СУ СК РФ по Липецкой области. По версии следствия, руководство компании похитило деньги у почти 1 500 участников долевого строительства и распорядилось ими по собственному усмотрению. Дома в «Европейском» должны были быть сданы в эксплуатацию еще в 2017 году, но стройка была заморожена. Сейчас дома дольщиков достраивает компания из Орла.
ОАО «Эксстроймаш» зарегистрировано в 1992 году. Уставной капитал строительной фирмы составляет всего 4 367 рублей.
14 1959
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