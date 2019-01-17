Общество

сегодня, 14:38

Застройщик «Европейского» признан банкротом с долгом в 2,2 млрд рублей

14 1959
#Эксстроймаш #Европейский #банкротство
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Застройщик «Европейского» признан банкротом с долгом в 2,2 млрд рублей

Активы «Эксстроймаша» пойдут с молотка.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом строительную компанию «Эксстроймаш». В предприятии на полгода, до 10 июля, введено конкурсное производство. За этот срок временный управляющий должен разыскать активы банкрота, оспорить сомнительные сделки и постараться расплатиться с кредиторами.

Банкротство части ГК «Су-5» компании «Эксстроймаш», основного застройщика микрорайона «Европейский», было инициировано одним из кредиторов организации в августе 2017 года. Уже в ноябре в «Эксстроймаше» ввели наблюдение. Временный управляющий проанализировал финансовое состояние должника. Он установил, что у предприятия нет оборотных средств на погашение займов и исполнение обязательств — оно неплатежеспособно. Финансовое оздоровление компания невозможно.

Общая сумма долговых требований к «Эксстроймаш» превышает 2,2 млрд рублей. Претензии к застройщику предъявили 1 780 дольщиков и юридических лиц.

Напомним, по данным на конец 2018 года пострадавшими действий руководства ОАО «Эксстроймаш» были признаны 1 179 липчан. В ситуации с обманом дольщиков разбирается СУ СК РФ по Липецкой области. По версии следствия, руководство компании похитило деньги у почти 1 500 участников долевого строительства и распорядилось ими по собственному усмотрению. Дома в «Европейском» должны были быть сданы в эксплуатацию еще в 2017 году, но стройка была заморожена. Сейчас дома дольщиков достраивает компания из Орла.

ОАО «Эксстроймаш» зарегистрировано в 1992 году. Уставной капитал строительной фирмы составляет всего 4 367 рублей.
14 1959
#Эксстроймаш #Европейский #банкротство
3

Комментарии (14)

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20 минут назад
Жителям от Божко на 65 лет области,
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Липчанин

24 минуты назад
По хорошему,банкам которые выдавали ипотечные кредиты и продвигали долгострои,следовало бы списать долги клиетам,и самостоятельно судиться с застройщиками!!!!иначе каким образом они проверяли объект застройки????
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В Праге

24 минуты назад
иринка, жить нонча не дёшево! Куда делись? Туда и делись.
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иринка

34 минуты назад
ничего себе придумали нет оборотных средств ))))куда же они делись ? на Авито выставлялись помещения на продажу, да еще по мимо недвижимости арестованной суд.приставами куча была. Так какой то подсадной этот временный управляющий . Управы на Вас нет .Бессовестные .
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Логик

39 минут назад
А не связана ли отставка первого зама с началом судебного процесса над Клевцовым и подельниками?
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Трюкач

41 минуту назад
А куда же смотрел гениальный куратор строительной отрасли и выдающийся профессионал Божко? Или такие вот фирмы специально и подтягивались под это дело? Может, в этом и была его гениальность?
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вв

58 минут назад
здорово СТРАНА ДУРАКОВ ...ни одна строительная организация без помощи государства не выживит при строительсве жилых домов .....через 2-3 года она будет банкротом а люди останутся без денег ....и квартир.....почему про это все знают но молчком дают разрешение таким фирмам .....сажать надо кто подписывал разрешение ...
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ДЕПУТАТ ЗАХАРОВ ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ

сегодня, 15:18
Это всё "Эксстроймаш". Друг Гулевского вывел все деньги и теперь за границей сидючи в ус не дует.
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Читайте Захарова

сегодня, 15:18
В телеграмме! Из Праги пишет! Оч интересно.
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Ник

сегодня, 15:16
Только в РФ, признанный банкротом имеет огромное состояние и безабоьную жизнь, а вот за кордоном обонкотившиеся пускают себе пулю в голову...
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