Происшествия
33 минуты назад
57-летний безногий липчанин пропал месяц назад
В последний раз его видели на остановке.
В Липецке разыскивают 57-летнего Александра Шуваева, который пропал 8 декабря прошлого года. В последний раз его видели у остановки "ЛГТУ" на улице Московской, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей". У Александра Шуваева отсутствуют обе ноги, он передвигался на инвалидной коляске.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Шуваева, просят связаться с полицией или волонтерами.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Шуваева, просят связаться с полицией или волонтерами.