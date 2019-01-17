Происшествия

33 минуты назад

57-летний безногий липчанин пропал месяц назад

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#пропавшие без вести
57-летний безногий липчанин пропал месяц назад

В последний раз его видели на остановке.

В Липецке разыскивают 57-летнего Александра Шуваева, который пропал 8 декабря прошлого года. В последний раз его видели у остановки "ЛГТУ"  на улице Московской, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей". У Александра Шуваева отсутствуют обе ноги, он передвигался на инвалидной коляске.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Шуваева, просят связаться с полицией или волонтерами.


353
#пропавшие без вести

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