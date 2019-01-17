57-летний безногий липчанин пропал месяц назад

В последний раз его видели на остановке.

В Липецке разыскивают 57-летнего Александра Шуваева, который пропал 8 декабря прошлого года. В последний раз его видели у остановки "ЛГТУ" на улице Московской, сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей". У Александра Шуваева отсутствуют обе ноги, он передвигался на инвалидной коляске.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Шуваева, просят связаться с полицией или волонтерами.





