Общество
57 минут назад
В Липецке появился дом с «душком»
7 800
С конца прошлого года в нем не чистят мусоропровод.
В Липецке жильцы дома №40 по улице Циолковского с конца прошлого года живут на грани санитарной катастрофы – из мусоропроводов не вывозится мусор.
Ирина Букарева живет на первом этаже третьего подъезда и одна из первых почувствовала, что ее подъезд дурно пахнет.
- Примерно с 30 декабря прошлого года был засорен мусоропровод, - рассказывает липчанка. - Так как в управляющей компании уже были выходные, обратилась с заявкой в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 550-850 на прочистку мусоропровода. Её должны были направить в ОГУП ЛОКК. Но даже после праздников ситуация не изменилась.
Сразу уже с утра 9 января женщина вновь начала обращаться к коммунальщикам. В пятницу ей удалось дозвониться до начальника участка Алексея Анашкина. Мужчина также заверил, что все сделают. Но после этого он трубку уже не брал.
- Мы обратились с жалобой в ГИС ЖКХ, - продолжает свой рассказ Ирина Букарева. – Пришёл ответ, что обращение принято в работу, и планируемая дата исполнения 12.02.2019. Но извините, пока ГЖИ будет разбираться целый месяц мы должны чувствовать отвратительный, гнилой запах в подъезде, а особенно на первом этаже. Так и до крыс с тараканами недалеко.
Между делом самые ленивые жильцы уже начали складировать пакеты с мусором у входа в дом. Как говорят жильцы других подъездов, они столкнулись с подобной ситуацией. Так что проблема мусором коснулась всего многоподъездного дома. При этом никто не знает, почему так происходят. По телефону жильцам отвечают, что «есть причина».
Возможно, этой причиной стало общедомовое собрание жильцов, которое большинством голосов решило в начале этого года сменить управляшку. Однако новая должна начать обслуживание дома только в марте. А до него еще надо дожить.
За комментарием мы обратились к начальнику государственной жилищной инспекции по Липецкой области Денису Надееву. Услышав название «ЛОКК», он многозначительно сказал «понятно» и заверил, что в ближайшее время проблема с мусоропроводами будет решена.
Напомним, что ОГУП ЛОКК как управляющая компания перестанет существовать ближайшее время.
- Сейчас идут мероприятия по санации ЛОККа, которые будут продолжаться до конца зимы. Но уже очевидно, что управлять жилыми домами этот ОГУП не будет. Возможно, за компанией останутся функции балансодержателя областных активов, - комментировал ситуацию с компанией в конце прошлого года экс-начальник управления ЖКХ региона Юрий Костин.
Ирина Букарева живет на первом этаже третьего подъезда и одна из первых почувствовала, что ее подъезд дурно пахнет.
- Примерно с 30 декабря прошлого года был засорен мусоропровод, - рассказывает липчанка. - Так как в управляющей компании уже были выходные, обратилась с заявкой в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 550-850 на прочистку мусоропровода. Её должны были направить в ОГУП ЛОКК. Но даже после праздников ситуация не изменилась.
Сразу уже с утра 9 января женщина вновь начала обращаться к коммунальщикам. В пятницу ей удалось дозвониться до начальника участка Алексея Анашкина. Мужчина также заверил, что все сделают. Но после этого он трубку уже не брал.
- Мы обратились с жалобой в ГИС ЖКХ, - продолжает свой рассказ Ирина Букарева. – Пришёл ответ, что обращение принято в работу, и планируемая дата исполнения 12.02.2019. Но извините, пока ГЖИ будет разбираться целый месяц мы должны чувствовать отвратительный, гнилой запах в подъезде, а особенно на первом этаже. Так и до крыс с тараканами недалеко.
Между делом самые ленивые жильцы уже начали складировать пакеты с мусором у входа в дом. Как говорят жильцы других подъездов, они столкнулись с подобной ситуацией. Так что проблема мусором коснулась всего многоподъездного дома. При этом никто не знает, почему так происходят. По телефону жильцам отвечают, что «есть причина».
Возможно, этой причиной стало общедомовое собрание жильцов, которое большинством голосов решило в начале этого года сменить управляшку. Однако новая должна начать обслуживание дома только в марте. А до него еще надо дожить.
За комментарием мы обратились к начальнику государственной жилищной инспекции по Липецкой области Денису Надееву. Услышав название «ЛОКК», он многозначительно сказал «понятно» и заверил, что в ближайшее время проблема с мусоропроводами будет решена.
Напомним, что ОГУП ЛОКК как управляющая компания перестанет существовать ближайшее время.
- Сейчас идут мероприятия по санации ЛОККа, которые будут продолжаться до конца зимы. Но уже очевидно, что управлять жилыми домами этот ОГУП не будет. Возможно, за компанией останутся функции балансодержателя областных активов, - комментировал ситуацию с компанией в конце прошлого года экс-начальник управления ЖКХ региона Юрий Костин.
7 800
Кхм..
Жилец этого дома
skrip
ВВП
skrip
N
Сосед