Общество

16 минут назад

ВИЧ в регионе заражаются в основном жители Липецка

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ВИЧ в регионе заражаются в основном жители Липецка

В прошлом году опасную заразу в Липецкой области подхватил 361 человек

Распространение ВИЧ-инфекции в Липецкой области в 2018 году оказалось на уровне предыдущего 2017 года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

За год ВИЧ выявили у 361 человека, годом ранее – у 365. Большую часть заболевших составили местные жители – 85 процентов или 308 человек, остальные – приезжие.

Вирус имунодефицита выявили во всех 20-ти муниципальных образованиях региона, но больше всего случаев в Липецке – 53,9 процента.

Фото yourlife.pro

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Комментарии (1)

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Мотя

5 минут назад
Я и мужу даю только с презиком. Мало ли где похватил трихомонадочку- причину рака, за самцом да и за самкой не уследишь. И тест- не порет 5 раз в неделю, значит, где-то слил на стороне
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