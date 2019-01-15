ВИЧ в регионе заражаются в основном жители Липецка

В прошлом году опасную заразу в Липецкой области подхватил 361 человек

Распространение ВИЧ-инфекции в Липецкой области в 2018 году оказалось на уровне предыдущего 2017 года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

За год ВИЧ выявили у 361 человека, годом ранее – у 365. Большую часть заболевших составили местные жители – 85 процентов или 308 человек, остальные – приезжие.

Вирус имунодефицита выявили во всех 20-ти муниципальных образованиях региона, но больше всего случаев в Липецке – 53,9 процента.



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