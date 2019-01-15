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Восемь лет лишения свободы - за убийство многодетной матери

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#убийство
Восемь лет лишения свободы - за убийство многодетной матери

Преступник забил женщину до смерти и закопал в лесопосадке.

В Елецком городском суде вынесли приговор местному жителю по обвинению в причинении телесных повреждений собутыльнице, повлекшей ее смерть.

35-летняя многодетная мать пропала в ноябре 2015 года. Она просто ушла из дома и не вернулась. На протяжении почти двух лет о ее месте нахождения ничего не было известно.

Региональному СКР только в сентябре 2017 года удалось выйти на след человека, причастного к исчезновению женщины. Им оказался ее близкий знакомый. Под тяжестью собранных в его отношении улик мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что избил женщину в ходе совместного распития спиртных напитков. Убедившись, что она мертва, преступник закопал тело в лесополосе. В ходе проведения проверки показаний на месте с участием виновного следственным органам удалось обнаружить скелетированные останки женщины.

- Приговором Елецкого городского суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Ему определено к отбытию наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. За хранение наркотических средств судом к назначенному сроку добавлено еще два месяца, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры области Татьяна Ткачева.

В пользу матери и трех детей погибшей с осужденного взыскана компенсация морального вреда на обую сумму более 2 миллионов рублей.
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#убийство

Комментарии (2)

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Бандитская страна

24 минуты назад
Скоро за убийство 3 года условно давать будут или штраф 10 тыс.
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Викторм

48 минут назад
По пьянке разболтал?...
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