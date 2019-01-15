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В Липецкой области запретили ловить щуку

14 2175
#рыбалка #запрет #щука
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В Липецкой области запретили ловить щуку

Сезонное ограничение будет действовать до 28 февраля.

С 15 января по 28 февраля на всех водных объектах Липецкой области запрещено ловить щуку, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Однако, буквально перед вступлением запрета в действие рыбаки попробовали ловить щуку на жерлицы, забыв при этом соблюдать их установленное законом количество.

Так, при проведении рейдов на водоемах Липецка, Добровского, Елецкого и Грязинского районов инспекторами за нарушение запретов на вылов рыбы с применением жерлиц было составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Изъято и арестовано 115 орудий лова — жерлиц; материалы дел будут направлены для рассмотрения в мировые судебные участки Липецкой области. Нарушителей ждут административные штрафы в размере 2000 рублей, кроме того, судья может принять решение о конфискации у нарушителя жерлиц.

С 1 марта щуку можно будет ловить повсеместно, но при использовании разрешенных орудий лова, а также с соблюдением суточной нормы вылова и установленного правилами рыболовства размера рыбы.
14 2175
#рыбалка #запрет #щука
2

Комментарии (15)

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Дедушка Ананий

24 секунды назад
Ну а сетью то можно ?
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Брак

4 минуты назад
Жду, когда лед сойдет, пока сетки латаю! Лед сойдет- сеток наставлю и буду с рыбой! Люблю сетки ставить
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Людок

19 минут назад
Особенно Белокопытову зазвездившуюся. Чем не щука?! Еще тасу..ка! Запретить!!!!!
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Кира

21 минуту назад
Запретить надо клоунов в администрации. И * , а они опять на х.ню всякую тему переводят
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Animal , и другие

29 минут назад
чем сидетьи протирать жопой кресло,иди бури лунки,что бы рыбе было чем дышать..С января по март --горит(задыхается ) рыба в прудах и затонах. Никто никакие жерлицы не ставит-просто бензопилой делают купель и забирают рыбу руками.. ОЧЕНЬ МНОГО ГИБНЕТ
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Владимир Хлопецкий

35 минут назад
Не надо думать только о себе, вот сейчас я наловлю тонну рыбы, а будет ли она через два года или нет по барабану.главное что тут и сейчас.моё мнение, все должно быть в меру, тогда и не будут вводить все эти ограничения.
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Местный

35 минут назад
Мы вообще бреднем цедим в наглую! И никто и слова не говорит
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Animal planet

44 минуты назад
Ненавижу тех кто ловит и мучает рыбу. Вы живодёры!
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Макс

46 минут назад
а пердеть еще не запретили?
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Ы

46 минут назад
Я бы вообще жерлицы и кружки запретил бы, пусть на блесна ловят а то все водоемы заполонили!
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