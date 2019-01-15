В Липецкой области запретили ловить щуку

Сезонное ограничение будет действовать до 28 февраля.

С 15 января по 28 февраля на всех водных объектах Липецкой области запрещено ловить щуку, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Однако, буквально перед вступлением запрета в действие рыбаки попробовали ловить щуку на жерлицы, забыв при этом соблюдать их установленное законом количество.



Так, при проведении рейдов на водоемах Липецка, Добровского, Елецкого и Грязинского районов инспекторами за нарушение запретов на вылов рыбы с применением жерлиц было составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Изъято и арестовано 115 орудий лова — жерлиц; материалы дел будут направлены для рассмотрения в мировые судебные участки Липецкой области. Нарушителей ждут административные штрафы в размере 2000 рублей, кроме того, судья может принять решение о конфискации у нарушителя жерлиц.



С 1 марта щуку можно будет ловить повсеместно, но при использовании разрешенных орудий лова, а также с соблюдением суточной нормы вылова и установленного правилами рыболовства размера рыбы.