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Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе

2 319
#пожар
Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе
В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании сарая в селе Становое, пер. Олимпийский д. 3а, кв 2.

 В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки на  площади 20 м. кв. и сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 319
#пожар

Комментарии (2)

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Максим

18 минут назад
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BLOOD_JO

37 минут назад
Уже не смешно. Не пишите вы про эти сраные сараи.
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