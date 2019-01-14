Происшествия
сегодня, 18:27
Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе
В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании сарая в селе Становое, пер. Олимпийский д. 3а, кв 2.
В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки на площади 20 м. кв. и сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки на площади 20 м. кв. и сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Максим
BLOOD_JO