Сарай сгорел вместе с автомобилем в Становлянском районе

В ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о возгорании сарая в селе Становое, пер. Олимпийский д. 3а, кв 2.



В результате пожара огнем уничтожены сгораемые конструкции надворной постройки на площади 20 м. кв. и сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.