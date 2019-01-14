Общество

сегодня, 10:01

На должность первого вице-губернатора в администрации области устроили кастинг

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#Игорь Артамонов #кадры
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На должность первого вице-губернатора в администрации области устроили кастинг

В то же время на Горе идут разговоры о новом заместителе-варяге Игоря Артамонова, который подвинет вице-губернатора Александра Никонова.

Все минувшие выходные телеграмм-каналы, освещающие события в липецких коридорах власти, говорили об изменениях в ближайшем окружении врио губернатора. Анонимные блогеры писали о нависшей над первым вице-губернатором Юрии Божко угрозой отставки, а также о разделе части полномочий вице-губернатора Александра Никонова с москвичом-варягом Александром Костомаровым, который должен прибыть в Липецк уже в понедельник.

Сегодня с утра Гору, как называют муниципальные чиновники администрацию области, лихорадит. Кто-то уже видел мужчину в джинсах, похожего на Александра Костомарова, а кто-то отрицает, что в кабинет Игоря Артамонова входил такой человек. Заместители врио хранят молчание, не отвечая на звонки и сообщения GOROD48, а в пресс-службе обещают скорое официальное сообщение на кадровый счет. 

Как бы то ни было, а после новогодних каникул Игорь Артомонов продолжит и административную реформу (слияние управлений и перераспределение функционала между заместителями), и замену новыми заместителей, доставшихся ему от предыдущего губернатора. Так, GOROD48 известно, что идет активный поиск кандидатов на должность первого вице-губернатора, которую занимает с декабря 2006 года Юрий Божко. Наши источники в администрации говорят о том, что несколько человек отказались заменить Юрия Божко в связи с тяжелым участком работы, который он курирует. 

Телеграмм-каналы пишут о том, что вице-губернатор Александр Никонов поделится полномочиями с москвичом Александром Костомаровым. Мол, у прежний вице-губернатор будет курировать управление мобилизационной работы, правовое управление и управление делами администрации области, а в ведение нового попадут управление внутренней политики, управление административных органов и управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области. 

Если это так, то  Игорь Артамонов увеличивает число своих заместителей по сравнению с числом вице-губернаторов, которым обходился Олег Королев.
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#Игорь Артамонов #кадры
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Комментарии (20)

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Мотя

13 минут назад
Молодец, Артамонов! Подвинул Никонова, пора взяться за директора издательского дома на Московской, 83, Игнатова. Дрищет Игнатов, дрищет .Ведь издатдом подвинутый велел присоденить к частной домашней компашке, якобы, типографию, через которую, якобы много лет отмывалися бюджетные средства. Ой как хочет Игнатов вернуться в ЛВ, замельтешил там. Только место заняла Демьянова, с которой он сократил, выгнал, уволил около 20 сотрудников
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Юрок

16 минут назад
житель, хватит себя нахваливать. Пока до потреб рынка не дошли)))
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житель

19 минут назад
Когда отправите на пенсию Киреева?.Назначьте на его должность Букреева.Молодой,Образованный,Перспективный.
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Там Захаров

19 минут назад
дед, штаб устраивает в Праге, предвыборный! Чтоб не выграл Артамонов. Давай за него!
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дед

27 минут назад
жаль , что нашим детям не светит . не знаю как Дагестане , а у нас где родился там и пригодился . заново раздел пойдет . Олег наш кандидат - не судимый ,диплом настоящий - пошли все в жопу .
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Все профессиональные

27 минут назад
Знания заключались-с прокурорами. Договариваться)))
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Незаменимый

28 минут назад
Дон Башка! Такого умного как он, по всей руси не сышешь)))
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Да уж

36 минут назад
Вообще-то моно 90% убрать и никого не назначать и никто не заметит что они нужны сколько средств будет сэкономлено а ещё больше не разворовано
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Москва

45 минут назад
Да пришлем Костомарова №2
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Липчанин

45 минут назад
Незаменимых нет. Можно смело каждого второго в администрации области и города выгнать включая все мупы и т.д. и то будет больше пользы для города и общества.
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