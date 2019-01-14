На должность первого вице-губернатора в администрации области устроили кастинг

В то же время на Горе идут разговоры о новом заместителе-варяге Игоря Артамонова, который подвинет вице-губернатора Александра Никонова.

Все минувшие выходные телеграмм-каналы, освещающие события в липецких коридорах власти, говорили об изменениях в ближайшем окружении врио губернатора. Анонимные блогеры писали о нависшей над первым вице-губернатором Юрии Божко угрозой отставки, а также о разделе части полномочий вице-губернатора Александра Никонова с москвичом-варягом Александром Костомаровым, который должен прибыть в Липецк уже в понедельник.



Сегодня с утра Гору, как называют муниципальные чиновники администрацию области, лихорадит. Кто-то уже видел мужчину в джинсах, похожего на Александра Костомарова, а кто-то отрицает, что в кабинет Игоря Артамонова входил такой человек. Заместители врио хранят молчание, не отвечая на звонки и сообщения GOROD48, а в пресс-службе обещают скорое официальное сообщение на кадровый счет.



Как бы то ни было, а после новогодних каникул Игорь Артомонов продолжит и административную реформу (слияние управлений и перераспределение функционала между заместителями), и замену новыми заместителей, доставшихся ему от предыдущего губернатора. Так, GOROD48 известно, что идет активный поиск кандидатов на должность первого вице-губернатора, которую занимает с декабря 2006 года Юрий Божко. Наши источники в администрации говорят о том, что несколько человек отказались заменить Юрия Божко в связи с тяжелым участком работы, который он курирует.



Телеграмм-каналы пишут о том, что вице-губернатор Александр Никонов поделится полномочиями с москвичом Александром Костомаровым. Мол, у прежний вице-губернатор будет курировать управление мобилизационной работы, правовое управление и управление делами администрации области, а в ведение нового попадут управление внутренней политики, управление административных органов и управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области.



Если это так, то Игорь Артамонов увеличивает число своих заместителей по сравнению с числом вице-губернаторов, которым обходился Олег Королев.

