Тренер команды, проигравшей – 0:9: «Ребята сделали все, что могли»

Еще раз о профессионализме.

Вчера мини-футбольный ЛКС в гостях потерпел унизительное поражение от подмосковного «Динамо» - 0:9.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера Алексея Степанова. По иронии судьбы в этот день у новоиспеченного наставника липчан был еще и юбилей – 40 лет (наверное, не случайно говорят, что сорокалетие не празднуют, прим.).

День рождения выдался воистину «грустным праздником», но на послематчевой пресс-конференции Степанов не дал волю эмоциям. Более того, он даже нашел уместным сделать такой комментарий: «Ребята делали все, что могли, старались, в каких-то моментах даже сыграли правильно».

- Конечно, есть объективные причины у этого поражения, - сказал тренер-юбиляр, - Мы сейчас начали работать в другом режиме (двухразовые тренировки, прим.) и было видно, что команда тяжелая. На сегодня футболисты просто «не бегут». Обидно за ребят, что они провели столько хороших контратак, но ни одного гола не удалось забить. Мы заслужили голы, но не забили их.

Сегодня в наши ворота залетело почти все, что могло. Мы играли с хорошей командой и наши ребята увидели, как нужно быть готовыми. Но мы только в начале пути: нужно терпеть и работать. Повторяю – ребят не в чем винить, они сделали все, что могли на данный момент.

Наставник «Динамо» Александр Рахимов сделал дежурный реверанс в сторону соперников и даже сказал, что такой крупный счет «не совсем по игре». При этом как-то хитро улыбнулся.

Между тем в ЛКС продолжают происходить малопонятные вещи. Всю осень в социальных сетях клуб пытался пиариться тем, что привлек в свои ряды опытных игроков Дениса Голунова и Георгия Нишнианидзе. Последний раньше выступал даже за сборную Грузии.

Новички приезжали в Липецк и принимали участие в играл… первенства области, а в высшую лигу их должны были заявить в январе, когда открывалось трансферное окно. Теперь, как гром среди ясного неба, прозвучала новость – новобранцы, уже получающие зарплату, могут… не влиться в коллектив.

«Если сумеем с ними договориться», - прокомментировал перспективы усиления команды громкими именами Степанов. Как будто бы письменное соглашение с клубом – это еще не договор… Руководство тоже заявило – вопрос о новобранцах находится в компетенции тренера.

Как выяснил GOROD48, разногласия связаны с тем, что Степанов хочет видеть игроков в Липецке на каждой тренировке. А те готовы приезжать из других городов только на матчи, при этом получая деньги. Поэтому вопрос и повис в воздухе.

Возможна крайне парадоксальная ситуация: клуб пригласил игрока, везде об этом раструбил, начал нести расходы, но футболист … так и не сыграл за него ни одного матча. И это еще не поднимая вопрос о возможных неустойках за разрыв соглашения или о выполнении обязательств до конца сезона только со стороны клуба. И потом – кто-то ведь уже договаривался с Голуновым и Нишнианидзе! И почему это было сделано ДО приглашения тренера?

Разве такой подход можно назвать профессиональным?