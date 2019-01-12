Худший подарок тренеру невозможно было и придумать (ВИДЕО)

В день 40-летия наставника ЛКС проиграл - 0:9.

Сегодня у нового тренера мини-футбольного клуба ЛКС юбилей: Алексею Степанову исполнилось 40 лет. В праздничную дату его подопечные проводили первый матч под руководством наставника и сделали для него этот день рождения воистину незабываемым: ЛКС проиграл в подмосковных Мытищах столичному «Динамо» - 0:9.

В клубе сейчас наверняка придумают оправдание, что «Динамо», дескать, является самым титулованным клубом России. Действительно, в 2000-х – начале 2010-х «бело-голубые» добивались успеха не только на российской, но и на международной арене. Но те времена прошли. Клуб уже не выступает в суперлиге, а в высшей лиге до игры с липчанами занимал скромное 12-е место. Даже ЛКС был выше – на 11-й строчке. И вот такой результат сегодняшней игры… День рождения - восемь пирогов и одна свечка...



Любопытно, они хоть галстук тренеру на юбилей купили? А лучше 9 разноцветных галстуков - по одному за каждый пропущенный гол.









