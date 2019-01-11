Общество

37 минут назад

ВАЗ врезался в трамвай

3 592
#ДТП #авария
ВАЗ врезался в трамвай

Авария произошла на улице Циолковского.

Сегодня днем на улице Циолковского столкнулись трамвай №1 и ВАЗ. Машина подрезала городской электротранспорт. ВАЗ получил повреждения, у трамвая смят порог. 

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Как сообщают очевидцы, сразу после аварии были затруднения с движением трамваев на этом участке. Но сейчас участники ДТП уже освободили пути, и работа транспорта восстановлена.




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#ДТП #авария

Комментарии (3)

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Серый

28 минут назад
Смят порог!!!!!! Трамвай нового образца, порог с левой стороны.Наверно порог водительской двери?
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биг дадди

28 минут назад
надеюсь все будут в порядке,страшная авария
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Мария

28 минут назад
Все не равнодушные проголосуйте пожалуйста на http://narodportal.ru/?sort=2 - за (Маршрут №106 (пл.Мира - автостанция Грязи) по новой схеме движения постоянно)
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