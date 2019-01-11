ВАЗ врезался в трамвай

Авария произошла на улице Циолковского.

Сегодня днем на улице Циолковского столкнулись трамвай №1 и ВАЗ. Машина подрезала городской электротранспорт. ВАЗ получил повреждения, у трамвая смят порог.Как сообщают очевидцы, сразу после аварии были затруднения с движением трамваев на этом участке. Но сейчас участники ДТП уже освободили пути, и работа транспорта восстановлена.