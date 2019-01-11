Общество

32 минуты назад

В мэрии Липецка - незаурядная отставка

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#администрация Липецка #кадры
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В мэрии Липецка - незаурядная отставка

Виктор Ивлев покидает должность управделами городской администрации. 

В администрации Липецка - незаурядная отставка: уходит управделами Виктор Ивлев, житель Тербунов, которого в мэрию привел его земляк Сергей Иванов, ставший главой города волей Липецкого горсовета в декабре 2015 года. Последним местом работы Виктора Ивлева в Тербунах была должность председателя районной территориальной избирательной комиссии.

- 14 января станет последним днем работы Виктора Денисовича. Он принял такое решение по состоянию здоровья. Недавно он перенес тяжелую операцию на сердце и решил уйти с должности на пенсию, - прокомментировал GOROD48 циркулирующие слухи об отставке управделами мэрии глава Липецка Сергей Иванов.

65-летнего Виктора Ивлева называют одним из самых влиятельных чиновников городской администрации. Говорят, что без его согласия невозможно ни одно кадровое назначение, и что он безжалостно избавлялся от чиновников, доставшихся Сергею Иванову по наследству от Михаила Гулевского. Однако самую главную свою реформу, предполагающую возрождение в Липецке райисполкомов по примеру советского прошлого, Виктор Ивлев осуществить так и не смог - с ней не согласились депутаты Липецкого горсовета. Таким образом четыре новых управления - Советским, Правобережным, Левобережным и Октябрьским округами - появившиеся на руинах ликвидированного (опять-таки, как говорят, с подачи Виктора Ивлева) городского департамента территориального управления, не превратились в крепкие самостоятельные структуры. Зато в составе мэрии появилось новое управление - делами администрации города, возглавляемое Ивлевым. В его подчинение попали ЗАГС, архивное управление, управление муниципальной службы и кадровой работы мэрии, управление делопроизводства и протокола (называемое за глаза «управлением дырокола и протокола»), управление информационных технологий и отдел бухгалтерского учета и отчетности.

- Пока не знаю, кто займет ставшую вакантной должность, - сказал GOROD48 глава Липецка.
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#администрация Липецка #кадры
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Комментарии (1)

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15 минут назад
Серега, тебе и знать не надо, ты следующий!
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