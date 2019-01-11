Общество

16 минут назад

Злостный алиментщик попал под уголовную статью

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#Алименты #судебные приставы #долги
Злостный алиментщик попал под уголовную статью

Только крайняя мера заставила мужчину погасить долги.

В отношении 40-летнего липчанина, который не спешил гасить свои долги по алиментам, судебные приставы вынуждены были пойти на крайнюю меру - добиться возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, горе-отец имел неофициальные источники доходов, но делиться ими со своими детьми не спешил. В этом случае расчет алиментов производится, исходя из средней заработной платы в России (сейчас это не менее 1875 рублей на одного ребенка, не меньше 2500 рублей - на двоих, прим.).

Когда долг вырос до 90 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель составил административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», на основании которого суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Но административная мера не возымела действия. Тогшда в ход пошло уже уголовное законодательство.

- Должника пришлось привлечь к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ «Неуплата средств на содержание детей», что в свою очередь и подтолкнуло его полностью погасить долг, который к тому моменту составил 116 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Липецкой области.

Фото bryansk.readovka.ru

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#Алименты #судебные приставы #долги

Комментарии (1)

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skrip

5 минут назад
Как мило!!!!!!!!!!!????А вот когда людей кидает фирма подрядчик ,то судебные приставы не в состоянии найти контору.Хотя контора находится на том же адресе с теми же учредителями .НО всего с одной изменённой запятой в названии
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