Общество

сегодня, 17:59

Задолжавший всем и вся липчанин может лишиться «Инфинити»

13 1387
#Долги #приставы
3
Задолжавший всем и вся липчанин может лишиться «Инфинити»

Мужчина должен банкам, налоговикам, ГИБДД и собственным детям.

Судебным приставам удалось разыскать автомобиль злостного должника. Так в их руки попал автомобиль «Инфинити-FX 45», который в будущем возможно пойдет с молотка.

Как следует из сообщения УФССП по Липецкой области, владелец иномарки нажил себе кредиторов чуть ли не везде, где только можно. Его долги по кредиту, налогам и штрафам ГИБДД составляют 348 тысяч рублей. Кроме того, мужчина является еще и алиментщиком: у него двое детей от двух бывших жён, которых он также не балует вниманием и финансовой поддержкой.

После ареста авто хронический должник незамедлительно явился в управление судебных приставов и даже внес первый «транш», чтобы выкупить автомобиль.

К слову, «Инфинити-FX 45» выпускали до 2014 года, затем иномарка начала выходить под новым названием. Рыночная стоимость подержанного авто варьируется в пределах 1 миллиона рублей.

Фото auto.ru


13 1387
#Долги #приставы
3

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

никандор саламатский и всея уезда

6 минут назад
отобрать всё у паршивца-отобрать,до трусов раздеть,а лучше посадить,всё равно кредиторы ему житья не дадут!!!
ответить

Патриот

13 минут назад
48, видно любитель истории от радио Эхо Москвы
ответить

48

16 минут назад
Неандертальцу, ты что курил????
ответить

Патриот

24 минуты назад
Неандертальцу, бред какой-то...
ответить

Мясо

28 минут назад
Русские гои всем должны.
ответить

Неандертальцу

33 минуты назад
ГРАЖДАНИН СССР, ты застрял в текстурах времени почти на 25 лет.Выпей водки ссср-овской и в люлю,т.к. сегодня для тебя уже ничего интересного не будет.Впереди рождество,а вы как известно всем,были безбожниками,так что давай,до свиданья!Х...ер знает чего пишешь-а сегодняшний путин-он разве не коммунист из ссср?Так какого же куя он не делает народу по-новому??Твой ссср-он никуда не исчез,он только уменьшился до размеров путинской рашки.Но это-НЕ НАДОЛГО.Это твой путин создал ИМЕННО ТАКИЕ условия для населения и для обогащения банков,во главе которых сынки путинских подельников,всякие там чайки,патрушевы и пр.А в НОРМАЛЬНЫХ странах наверно все 100% живут в кредит,НО НА ДРУГИХ УСЛОВИЯХ.Там на те же кредиты на покупку бытовой техники-стир.машины,газ.плиты,ТВ-процент НУЛЕВОЙ,т.к. считается,что все это НЕОБХОДИМО человеку для нормальной жизни.так что не мычи-у нас по-прежнему твой ссср.
ответить

сцепшик вагоноф

35 минут назад
в бок
ответить

сцепшик вагоноф

37 минут назад
ху..тв на ниссан жук и прочих повозках-вилки им
ответить

Липчанин

38 минут назад
Закредитованность граждан чаще возникает из-за понтов не по карману и желания прибухнуть....если уж брать первопричину всего этого бардака!!! -ипотека в валюте -автокредиты для понтов перед друзьями -ДДУ при ценах ниже рыночных -кредиты на первоначальный взнос за ипотеку(итого 2 кредита) не дай Бог за ДДУ......! чаще люди сами виноваты,т.к.не расчитывают своих возможностей!можете тапками закидать,но власти то тут при чём???????
ответить

Ч.

42 минуты назад
Я думаю не стоит обращать внимания на таких людей , т . к. всласть живущие всех превзошли ( к примеру А . Кузнецов и Ж. Булах чего стоят ) .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
23
Суровый Липецк-34: «От этой остановки бросает в дрожь»

сегодня, 12:14

Общество
Рождественский стол от Джейми Оливера, Риверданс и ностальгический номер мим-театра «Лицедеи»
#посмотреть_почитать
1
Рождественский стол от Джейми Оливера, Риверданс и ностальгический номер мим-театра «Лицедеи»

сегодня, 12:03

Общество
Как правильно гадать на Святки
#святки #обряды
56
Как правильно гадать на Святки

сегодня, 10:31

Общество
Иностранцы, прибывающие в Липецкую область, отличаются крепким здоровьем
#Аэропорт #иностранцы #здоровье
23
Иностранцы, прибывающие в Липецкую область, отличаются крепким здоровьем

вчера, 19:15

Общество
Новые фильмы ужасов, чешские елочные игрушки и одетая Майли Сайрус
#посмотреть_почитать
4
Новые фильмы ужасов, чешские елочные игрушки и одетая Майли Сайрус

вчера, 10:37

Общество
А знаете ли вы, что Липецкая область могла стать Елецкой
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Липецкая область могла стать Елецкой

вчера, 09:55

Общество