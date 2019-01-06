Задолжавший всем и вся липчанин может лишиться «Инфинити»

Мужчина должен банкам, налоговикам, ГИБДД и собственным детям.

Судебным приставам удалось разыскать автомобиль злостного должника. Так в их руки попал автомобиль «Инфинити-FX 45», который в будущем возможно пойдет с молотка.

Как следует из сообщения УФССП по Липецкой области, владелец иномарки нажил себе кредиторов чуть ли не везде, где только можно. Его долги по кредиту, налогам и штрафам ГИБДД составляют 348 тысяч рублей. Кроме того, мужчина является еще и алиментщиком: у него двое детей от двух бывших жён, которых он также не балует вниманием и финансовой поддержкой.

После ареста авто хронический должник незамедлительно явился в управление судебных приставов и даже внес первый «транш», чтобы выкупить автомобиль.

К слову, «Инфинити-FX 45» выпускали до 2014 года, затем иномарка начала выходить под новым названием. Рыночная стоимость подержанного авто варьируется в пределах 1 миллиона рублей.



Фото auto.ru

