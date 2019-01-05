Священник пришел в следственный изолятор с книгами духовного содержания

С содержащейся в изоляторе женщиной батюшка провел беседу

Ответственный от Липецкой епархии за сотрудничество с УМВД РФ по Липецкой области, ключарь Христо-Рождественского кафедрального собора протоиерей Владимир Максимчук посетил изолятор временного содержания ОМВД по Грязинскому району.

В преддверии праздника Рождества Христова отец Владимир передал библиотеке, которая находится при изоляторе временного содержания, духовную литературу: Священное Писание, молитвословы и полное собрание сочинений святителя Тихона Задонского.

В этот день священник провел беседу с временно задержанной гражданкой, отозвавшись на ее просьбу.

- Всякий раз, посещая места содержания подследственных и задержанных правоохранительными органами граждан, убеждаюсь в необходимости оказания этим людям своевременной помощи и поддержки, - рассказывает отец Владимир. – Каждый из нас призван Господом совершать дела милосердия: накормить голодного, приютить бездомного, посетить болящего или заключенного (Мф. 25:35-36). Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо нести Слово Божие; ведь чтение духовной литературы способно подвигнуть человека к покаянию, к изменению своего образа жизни.

В настоящее время священник Владимир Максимчук собирает духовную литературу для библиотек при изоляторах временного содержания и следственных изоляторах. Все, кто желает помочь батюшке в этом благом деле, может обратиться в Христо-Рождественский кафедральный собор г. Липецка по адресу: Соборная площадь 4, тел. 27-22-93, сообщает Первое липецкое благочиние

Фото: http://blagochinie48.ru

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