Происшествия

49 минут назад

Под Липецком произошёл пожар

465
#Пожар
Под Липецком произошёл пожар

Сгорели хозяйственные постройки

Около 21:30 поступило сообщение о пожаре около дома 49 на улице Заводской в селе Подгорное под Липецком. Загорелся сарай, сообщил источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Уничтожен хранившийся в сарае скарб и само строение. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
465
#Пожар

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