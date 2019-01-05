Под Липецком произошёл пожар

Сгорели хозяйственные постройки

Около 21:30 поступило сообщение о пожаре около дома 49 на улице Заводской в селе Подгорное под Липецком. Загорелся сарай, сообщил источник в экстренных службах.



Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Уничтожен хранившийся в сарае скарб и само строение. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.