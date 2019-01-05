Происшествия
34 минуты назад
Опознана упавшая с моста через Каменный лог женщина
На мост она пришла со скамейкой.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность женщины, которая погибла 4 января при падении в Каменный лог с моста на улице Терешковой.
Оказалось, что это 68-летняя жительница Липецка. На мосту найдена скамеечка, которую женщина принесла с собой.
Причины гибели липчанки выясняют следователи СУ СК РФ по Липецкой области.
Оказалось, что это 68-летняя жительница Липецка. На мосту найдена скамеечка, которую женщина принесла с собой.
Причины гибели липчанки выясняют следователи СУ СК РФ по Липецкой области.
ВОРЧУН