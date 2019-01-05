Происшествия

34 минуты назад

Опознана упавшая с моста через Каменный лог женщина

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#падение с высоты #Каменный лог
Опознана упавшая с моста через Каменный лог женщина

На мост она пришла со скамейкой.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность женщины, которая погибла 4 января при падении в Каменный лог с моста на улице Терешковой.

Оказалось, что это 68-летняя жительница Липецка. На мосту найдена скамеечка, которую женщина принесла с собой.

Причины гибели липчанки выясняют следователи СУ СК РФ по Липецкой области.
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#падение с высоты #Каменный лог

Комментарии (1)

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ВОРЧУН

10 минут назад
Что же случилось? Вроде до пенсии дожила.
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