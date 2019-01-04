Два угона раскрыли липецкие полицейские

3 января в полицию обратился 50-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 1 по 2 января неизвестными от дома по ул.Теперика совершен угон его автомобиля "Дэу-Нексия". Сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в полицию предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый 27-летний житель Липецка. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

2 января в ОМВД России по Елецкому району обратился 28-летний гражданин с заявлением о том, что от дома в селе Большие Извалы неизвестными совершен угон его автомобиля "Форд Мондео". Сотрудниками ОГИБДД установлен и доставлен в полицию предполагаемый участник преступления – неработающий 30-летний мужчина. Возбуждено и расследуется уголовное дело.