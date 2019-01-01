Общество

23 минуты назад

Верующие Липецка провели новогоднюю ночь в крестном автопробеге

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#крестный ход #автопробег
Верующие Липецка провели новогоднюю ночь в крестном автопробеге

Группа верующих встретила гражданское новолетие по-православному

Группа верующих, с 31 по 1 января находилась в крестном автопробеге с Донской иконой Божьей матери.

Верующие отметили гражданское новолетие (так по-православному называется Новый год) в молитве. 

Верующие проехали маршрутом Липецк-Елец-Тербуны, останавливались в храмах, где проводили крестные ходы. Побывали в Спасском монастыре села Тульское.


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#крестный ход #автопробег

Комментарии (2)

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3 минуты назад
Гундяев там на каддилаке мимо не проезжал?
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Ох епть

16 минут назад
И Гундяевцы тоже здесь)))
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