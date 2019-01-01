Верующие Липецка провели новогоднюю ночь в крестном автопробеге

Группа верующих встретила гражданское новолетие по-православному

Группа верующих, с 31 по 1 января находилась в крестном автопробеге с Донской иконой Божьей матери.



Верующие отметили гражданское новолетие (так по-православному называется Новый год) в молитве.



Верующие проехали маршрутом Липецк-Елец-Тербуны, останавливались в храмах, где проводили крестные ходы. Побывали в Спасском монастыре села Тульское.





