Как выбрать мандарины, сделать торт без выпечки и спеть по-французски «Я хочу»

Мы надеемся, что вы весело и с толком проводите зимние каникулы, успеваете и погулять, и встретиться с друзьями и родными. В свободные от застолий и зимних видов спорта минуты мы предлагаем вам посмотреть интересные видео с рецептами на кулинарных блогах, почитать в Сети про самый новогодний фрукт, посмеяться над забавными животными и послушать хорошую музыку.

Все о мандаринах



Кишиу, мукаку-кишиу, бэби, Шива-микан – эти слова, похожие на заклинания, не что иное, как названия сортов мандаринов, которые можно выращивать в домашних условиях. Сорта мандаринов, которые можно есть в домашних условиях, а также на работе и на улице, можно найти здесь, в материале



Прочитав эту статью о мандаринах, вы уже никогда не спутаете марокканские с абхазскими, а испанские с турецкими.



А из этого материала вы узнаете, что белая сеточка, покрывающая мандариновую дольку, оказывается, положительно влияет на работу сердца и еще массу интересной информации о новогодних оранжевых фруктах:



Торт без выпечки



Долгие выходные – идеальное время для творчества на кухне. В Новый год мы способны творить чудеса, а торт, ради которого не нужно возиться с тестом и духовкой и за которым не требуется идти в магазин – это ли не чудо!



Мы знаем хороший рецепт – нашли на кулинарном канале Алены Митрофановой.



Правда, заметим сразу: насчет того, что этот кулинарный шедевр делается всего за 20 минут, автор канала немного загнула. Но конечный результат выглядит так аппетитно, что мы простим ютьюб-поварихе маленькую неточность.









Собака разбудила свинью



Этот ролик на видеохостинге не зря приобрел такую популярность: во -первых, все, что происходит на этих кадрах, символично – собака настойчиво будила свинью, пока не добилась своего. Китайцы наверняка потирают руки, дескать, а мы говорили, что наш гороскоп с животными – покровителями года – самый правильный! Во-вторых, при желании из просмотра этого милого ролика можно извлечь мораль: кто настойчиво толкает лапами в толстый колышащийся бок, тот непременно своего добьется и сдвинет с места любой сонный кусок сала, покрытый щетиной. Будем же в Нового году упорны и настойчивы, как этот хаски.









«Je veux»



…Что в переводе с французского обозначает «Я хочу». Бывает такое: услышишь песню и подумаешь: «А ведь классная!» Потом послушаешь еще раз и понимаешь – точно, классная.



Слушаешь ее снова и снова, и даже не надоедает. Нечто такое мы испытываем, когда слышим, как поет Zaz – французская певица, которую на самом деле зовут Изабель Жеффруа.







Плохому не научит



Талант и много-много труда – безотказная формула успеха. О чем-то таком мы невольно думаем, когда заходим на канал Кайли Ханагами, хореографа из Лос-Анджелеса. Это тот самый случай, когда человек обрел мировую славу заслуженно: сам танцует просто бомбически, и других тому же учит. На его ютьюб-канале вы найдете массу видео с хорошей хореографией, а мы покажем вам то, на котором мы залипли. Почти 174 миллиона (!) просмотров и не зря, честное слово, не зря!





Приятных выходных!

Кишиу, мукаку-кишиу, бэби, Шива-микан – эти слова, похожие на заклинания, не что иное, как названия сортов мандаринов, которые можно выращивать в домашних условиях. Сорта мандаринов, которые можно есть в домашних условиях, а также на работе и на улице, можно найти здесь, в материале «Виды мандаринов и где они растут» Прочитав эту статью о мандаринах, вы уже никогда не спутаете марокканские с абхазскими, а испанские с турецкими.А из этого материала вы узнаете, что белая сеточка, покрывающая мандариновую дольку, оказывается, положительно влияет на работу сердца и еще массу интересной информации о новогодних оранжевых фруктах: «Мандарин, полезные свойства, состав и калорийность» Долгие выходные – идеальное время для творчества на кухне. В Новый год мы способны творить чудеса, а торт, ради которого не нужно возиться с тестом и духовкой и за которым не требуется идти в магазин – это ли не чудо!Мы знаем хороший рецепт – нашли на кулинарном канале Алены Митрофановой.Правда, заметим сразу: насчет того, что этот кулинарный шедевр делается всего за 20 минут, автор канала немного загнула. Но конечный результат выглядит так аппетитно, что мы простим ютьюб-поварихе маленькую неточность.Этот ролик на видеохостинге не зря приобрел такую популярность: во -первых, все, что происходит на этих кадрах, символично – собака настойчиво будила свинью, пока не добилась своего. Китайцы наверняка потирают руки, дескать, а мы говорили, что наш гороскоп с животными – покровителями года – самый правильный! Во-вторых, при желании из просмотра этого милого ролика можно извлечь мораль: кто настойчиво толкает лапами в толстый колышащийся бок, тот непременно своего добьется и сдвинет с места любой сонный кусок сала, покрытый щетиной. Будем же в Нового году упорны и настойчивы, как этот хаски.…Что в переводе с французского обозначает «Я хочу». Бывает такое: услышишь песню и подумаешь: «А ведь классная!» Потом послушаешь еще раз и понимаешь – точно, классная.Слушаешь ее снова и снова, и даже не надоедает. Нечто такое мы испытываем, когда слышим, как поет Zaz – французская певица, которую на самом деле зовут Изабель Жеффруа.Талант и много-много труда – безотказная формула успеха. О чем-то таком мы невольно думаем, когда заходим на канал Кайли Ханагами, хореографа из Лос-Анджелеса. Это тот самый случай, когда человек обрел мировую славу заслуженно: сам танцует просто бомбически, и других тому же учит. На его ютьюб-канале вы найдете массу видео с хорошей хореографией, а мы покажем вам то, на котором мы залипли. Почти 174 миллиона (!) просмотров и не зря, честное слово, не зря!Приятных выходных!