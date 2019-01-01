Общество
59 минут назад
Под утро на Соколе сгорел дом
В 04:20 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в Липецке, на ул. Булавина, д.3.
В результате пожара огнем повреждена кровля дома по всей площади, уничтожены сгораемые конструкции дома на площади 50 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара огнем повреждена кровля дома по всей площади, уничтожены сгораемые конструкции дома на площади 50 кв.м.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Вах
Валетов
Липецкие алконавты