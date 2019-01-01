Общество

59 минут назад

Под утро на Соколе сгорел дом

3 986
#пожар
Под утро на Соколе сгорел дом
В 04:20 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в Липецке, на ул. Булавина, д.3.

В результате пожара огнем повреждена кровля дома по всей  площади, уничтожены сгораемые конструкции  дома на площади 50 кв.м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
3 986
#пожар

Комментарии (3)

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Вах

21 минуту назад
Весело встретили Новый год блияять
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Валетов

34 минуты назад
Синька чмо!
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Липецкие алконавты

36 минут назад
Бушуют.Ужраться и накуролесить.
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