Под утро на Соколе сгорел дом

В 04:20 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в Липецке, на ул. Булавина, д.3.



В результате пожара огнем повреждена кровля дома по всей площади, уничтожены сгораемые конструкции дома на площади 50 кв.м.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.