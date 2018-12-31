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58 минут назад
На Украине началась президентская избирательная кампания
На Украине стартовала президентская избирательная кампания. Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней.
На Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала избирательная кампания кандидатов на пост главы государства.
Как пишет УНИАН, кампания продлится 90 дней.
Отмечается, что выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года.
Ранее Центризбирком Украины назначил 31 декабря датой начала президентской кампании.
Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
В конце декабря Зеленский допустил, что может принять участие в выборах президента Украины, - передает RT.
Как пишет УНИАН, кампания продлится 90 дней.
Отмечается, что выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года.
Ранее Центризбирком Украины назначил 31 декабря датой начала президентской кампании.
Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
В конце декабря Зеленский допустил, что может принять участие в выборах президента Украины, - передает RT.