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58 минут назад

На Украине началась президентская избирательная кампания

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#Украина #Порошенко #выборы
На Украине началась президентская избирательная кампания

На Украине стартовала президентская избирательная кампания. Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней.

На Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала избирательная кампания кандидатов на пост главы государства.

Как пишет УНИАН, кампания продлится 90 дней.

Отмечается, что выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года.

Ранее Центризбирком Украины назначил 31 декабря датой начала президентской кампании.

Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

В конце декабря Зеленский допустил, что может принять участие в выборах президента Украины, - передает RT.
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#Украина #Порошенко #выборы

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