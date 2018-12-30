В России

25 минут назад

В Улан-Удэ разбился вертолет

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В Улан-Удэ разбился вертолет

Четверо погибли

Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Улан-Удэ разбился вертолет. Четыре погибших, люди находились в вертолете", - сказал собеседник агентства.

Вертолет Robinson потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Он отметил, что машина рухнула на территорию базы отдыха.

При падении машина загорелась. Пожар уже ликвидирован. В ГУ МЧС по Бурятии информацию подтвердили.
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