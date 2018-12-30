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41 минуту назад

В Конго 289 человек скончались от лихорадки Эбола

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В Конго 289 человек скончались от лихорадки Эбола

Количество случаев заражения превысило 590

Эпидемия геморрагической лихорадки Эбола свирепствует в Демократической Республике Конго, сообщают Известия. Число случаев заражения достигло 500, при этом 289 человек скончались. Об этом рассказало министерство здравоохранения страны.

Кроме того, врачи смогли спасти 172 человека, которые вовремя обратились за помощью к медикам.

Вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Это одна из самых опасных болезней современности, в большинстве случаев заканчивается смертью.

В настоящее время вакцины от этого вируса не существует. Симптомами заболевания являются повышение температуры, слабость, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим развиваются признаки обезвоживания, диарея, рвота, сыпь.
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