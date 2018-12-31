Общество
55 минут назад
Памятка для липчан на новогоднюю ночь
2 534
Работа транспорта, больниц, праздничных площадок.
Предновогодняя суета не оставляет времени, чтобы долго искать в интернете график работы транспорта или телефон дежурной больницы, сведения о праздничных площадках и местах запуска салютов. GOROD48 собрал все важные данные в одну публикацию.
Работа транспорта
31 декабря и 1 января весь городской транспорт будет работать по графику выходного дня. Уехать куда-то можно будет и после боя курантов: автобусы и трамваи курсируют примерно до 00:30. Если вы решитесь на поездку в канун полуночи, то стоит ориентироваться на то, как транспорт ездит через вашу остановку по выходным. По наблюдениям департамента транспорта мэрии Липецка, автобусы и трамваи после 21:00 31 декабря ходят уже практически пустыми. Особым спросом городской транспорт в новогоднюю ночь не пользуется, так что увеличение числа автобусов ли продление работы маршрутов не будет.
Цены на такси
Не хотите вечером 31 декабря ждать автобус? Вызывайте такси. Этот рынок как всегда готовит «подарок» пассажирам — новогодний тариф. Дороже всего услуги частного извоза обойдутся липчанам с 21 до 23 часов 31 декабря, и с 00:00 до 08:00 1 января. Чуть дешевле из пункта А в пункт Б таксисты согласятся довезти в период до 21 часа 31 декабря, с 23:00 до 00:00 и после восьми утра 1 января. Цены на один и тот же маршрут могут отличаться на 75-150 рублей. Например, сейчас за поездку от Сокольского рынка до Молодежного парка просят от 145 до 230 рублей.
Праздник
В Липецке приготовлены три площадки для запуска салютов, на них это можно сделать безопасно и без риска заплатить штраф. Это площади перед СК «Звездный», у ДК «Матыра» и ДК «Луч».
Новогодние представления и зимние дискотеки в Липецке начнутся в час ночи. Горожан ждут у СК «Звездный», у ДК «Матыра», ДК «Луч», в парке Победы, Сокольском парке, парке НЛМК, у ДК «Городской», «Рудничный» и «Шахтинский». Праздник пройдет традиционно — музыка, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка. Время завершения программы оставили на усмотрение каждой площадки: организаторы могут продлить шоу при большом наплыве гостей или сократить программу при пустой площадке. Ориентировочно, праздники закончатся к трем ночи.
Погода
Решить идти или нет на новогодние дискотеки на снегу поможет прогноз синоптиков. 31 декабря метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков, несильный южный ветер. Ночью температура может опуститься до -12…-14 градусов. Днем 1 января ожидается от -6 до -8 градусов. В целом, эта температура воздуха ниже климатической нормы на 2-5 градусов.
Здоровье
Если в новогоднюю ночь экстренно понадобится помощь врачей, то, конечно, можно позвонить 03. Если не хотите ждать бригаду фельдшеров, отправляйтесь к докторам сами.
31 декабря дежурные отделения хирургии, травматологии, гинекологии, кардиологии, неврологии и пульмонологии работают в больнице №3 «Свободный Сокол». В БСМП №1 будут дежурить врачи отделений челюстно-лицевой хирургии, гнойной хирургии и лор-отделение. В больницу №4 «Липецк-Мед» можно обратиться с проблемами по линии урологии и нейрохирургии.
1 января врачи больницы №4 «Липецк-Мед» дежурят в отделениях нейрохирургии, общей хирургии, травматологии, кардиологии, гинекологии, пульмонологии и неврологии. БСМП №1 принимает в гнойной хирургии, челюстно-лицевой хирургии и лор-отделении.
В новогоднюю ночь работают все травмпункты. Их адреса и контактные данные можно узнать здесь.
Работа транспорта
31 декабря и 1 января весь городской транспорт будет работать по графику выходного дня. Уехать куда-то можно будет и после боя курантов: автобусы и трамваи курсируют примерно до 00:30. Если вы решитесь на поездку в канун полуночи, то стоит ориентироваться на то, как транспорт ездит через вашу остановку по выходным. По наблюдениям департамента транспорта мэрии Липецка, автобусы и трамваи после 21:00 31 декабря ходят уже практически пустыми. Особым спросом городской транспорт в новогоднюю ночь не пользуется, так что увеличение числа автобусов ли продление работы маршрутов не будет.
Цены на такси
Не хотите вечером 31 декабря ждать автобус? Вызывайте такси. Этот рынок как всегда готовит «подарок» пассажирам — новогодний тариф. Дороже всего услуги частного извоза обойдутся липчанам с 21 до 23 часов 31 декабря, и с 00:00 до 08:00 1 января. Чуть дешевле из пункта А в пункт Б таксисты согласятся довезти в период до 21 часа 31 декабря, с 23:00 до 00:00 и после восьми утра 1 января. Цены на один и тот же маршрут могут отличаться на 75-150 рублей. Например, сейчас за поездку от Сокольского рынка до Молодежного парка просят от 145 до 230 рублей.
Праздник
В Липецке приготовлены три площадки для запуска салютов, на них это можно сделать безопасно и без риска заплатить штраф. Это площади перед СК «Звездный», у ДК «Матыра» и ДК «Луч».
Новогодние представления и зимние дискотеки в Липецке начнутся в час ночи. Горожан ждут у СК «Звездный», у ДК «Матыра», ДК «Луч», в парке Победы, Сокольском парке, парке НЛМК, у ДК «Городской», «Рудничный» и «Шахтинский». Праздник пройдет традиционно — музыка, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка. Время завершения программы оставили на усмотрение каждой площадки: организаторы могут продлить шоу при большом наплыве гостей или сократить программу при пустой площадке. Ориентировочно, праздники закончатся к трем ночи.
Погода
Решить идти или нет на новогодние дискотеки на снегу поможет прогноз синоптиков. 31 декабря метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков, несильный южный ветер. Ночью температура может опуститься до -12…-14 градусов. Днем 1 января ожидается от -6 до -8 градусов. В целом, эта температура воздуха ниже климатической нормы на 2-5 градусов.
Здоровье
Если в новогоднюю ночь экстренно понадобится помощь врачей, то, конечно, можно позвонить 03. Если не хотите ждать бригаду фельдшеров, отправляйтесь к докторам сами.
31 декабря дежурные отделения хирургии, травматологии, гинекологии, кардиологии, неврологии и пульмонологии работают в больнице №3 «Свободный Сокол». В БСМП №1 будут дежурить врачи отделений челюстно-лицевой хирургии, гнойной хирургии и лор-отделение. В больницу №4 «Липецк-Мед» можно обратиться с проблемами по линии урологии и нейрохирургии.
1 января врачи больницы №4 «Липецк-Мед» дежурят в отделениях нейрохирургии, общей хирургии, травматологии, кардиологии, гинекологии, пульмонологии и неврологии. БСМП №1 принимает в гнойной хирургии, челюстно-лицевой хирургии и лор-отделении.
В новогоднюю ночь работают все травмпункты. Их адреса и контактные данные можно узнать здесь.
2 534
Липчанин
гриша