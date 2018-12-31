От имени Верховного Деда Мороза

Актер Андрей Литвинов считает, без детской непосредственности и веры в чудеса, невозможно талантливо выступить в роли главного символа Нового года.

В наступающем году актер Липецкого Государственного Академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Андрей Литвинов отметит своеобразный личный юбилей: 15 лет, как он играет Деда Мороза на театральных елках.



На правах опытного, вжившегося в свой образ сказочного персонажа, герой нашей публикации сходу решается на разрыв шаблонов и начинает сам брать интервью у корреспондента GOROD48. А ты-то вот сама, дескать, до сих пор веришь в чудеса?

- Нет, - честно призналась автор этих строк. - Давно не верю. Возраст, знаете ли, жизненный опыт, профдеформация…



- А нельзя так, - заметил Литвинов. - Когда взрослый человек перестает верить в волшебство Нового года, он становится таким… жестким циником. Если потерять своего внутреннего ребенка, то пропадает часть души.



У самого Андрея есть все основания хранить веру в магию, которая носится в воздухе в зимние праздники. Трудно назвать случайностью то, что его почти полтора десятка лет назад «назначил» Дедом Морозом еще Владимир Михайлович Пахомов, прежний главный режиссер и художественный руководитель театра Толстого.



У исполнителя роли зимнего волшебника должна быть особая фактура — рост, осанка, гулкий низкий голос. Всем этим природа Литвинова наградила сполна, чему он очень рад.

Но сам Андрей считает, что не только за рост и голос некий Верховный Дед Мороз, тайный дух Рождества, выбрал его в свои представители в нашем мире.



Есть одна главная черта характера, без которой даже нет смысла надевать шубу, накладную бороду и выходить так к детям.



- Мое мировоззрение и отношение к детям совпадает с мировоззрением Деда Мороза, - объясняет актер, имея в виду некий идеальный образ этого мифического персонажа. – Моя главная цель – не отработать елку формально, а сделать все так, чтобы дети не перестали верить в доброго сказочного дедушку. Это роль ответственная, и перед той загадочной рождественской силой, которая, как мне кажется, покровительствует всем, кто создает ощущение сказки в роли Деда Мороза, мне тоже не должно быть стыдно.



Андрей Литвинов признается: это для него больной вопрос – ему очень прискорбно наблюдать равнодушных и деловитых «дедморозов», надевающих костюм с бородой просто ради того, чтобы «стричь купоны». Артист считает: хочешь гонораров – работай на корпоративах для взрослых, но детям своей фальшью веру в чудеса не разбивай.



- В Липецке есть всего несколько человек, не более десяти, которые играют Деда Мороза так, что в зимнюю сказку начинают верить не только дети, но и взрослые, - констатирует наш герой. – Все они профессиональные актеры и все – старше среднего возраста. При этом каждый из них сохранил в себе детскую молодость души — спонтанность, свободу...



Если начинающий, 25-летний Дед Мороз-Литвинов был не в меру прыток и слегка легковесен, то с годами и опытом понял: в главном живом символе Нового года должна быть солидность и основательность. Дед Мороз - не суетливый тамада, а персона, которая приходит, чтобы вознаградить всех за труды и старание.



- Я заметил: дело даже не в конкурсах или хороводе. Вижу: просто выхожу и приветствую ребят – и у них сразу загораются глаза, им больше и не нужно ничего, лишь бы Дед Мороз просто был и уделял им внимание. Заметьте, это самый щедрый персонаж, он ничего не хочет для себя, он только дает, приносит. И очень трогательно бывает видеть, как дети сами стараются что-то подарить сказочному деду - конфетку, игрушку - рассказывает Андрей Литвинов. – И даже если на елке будет присутствовать 700 человек, я не могу, не имею права проигнорировать порыв ребенка. Я обязательно поговорю с ним, даже если придется временно отойти от сценария.



Юные обожатели кроме конфет суют Морозу Литвинов в руку письма с заветными желаниями. За 15 лет содержание этих писем заметно изменилось: нынешняя ребятня просит в подарок не кукол и мишек, а современные электронные девайсы. Однако основной «голос», общая тональность этих посланий не меняется, даже в эпоху айфонов дети остаются детьми. Просят подарить крепкое здоровье маме и папе, не позабыть принести что-нибудь хорошее сестрам и братьям, долгих лет бабушкам и дедушкам.



Еще одна перемена, которую заметил за свой «дедоморозный» стаж Андрей Литвинов: ребята все реже приходят на елки в карнавальных костюмах. Иногда увидишь несколько волчков, зайчиков и лисичек в готовых покупных костюмах, но это совсем малыши наряжаются, до пяти лет. А где прежние звездочеты и роботы, где мушкетеры и Маленькие разбойницы, где цыганки и Коты в сапогах всех мастей? Где ковбои и Красные шапочки? Где придуманные родителями и состряпанные с любовью маскарадные костюмы?



- Сейчас дети от 5-7 лет чаще приходят на елку в обычной нарядной одежде. Такое ощущение, что они больше всего на свете хотят выглядеть взрослыми и серьезными, - с сожалением говорит Андрей. Сам Литвинов с ностальгией вспоминает свой костюм Петрушки, изготовленный мамой, в котором он блистал на новогодних елках в далеком детстве.



А еще когда много лет подряд играешь Деда Мороза в одном и том же месте, то невольно примечаешь юных завсегдатаев театральных елок и наблюдаешь, как они растут. Свидетели первого триумфа Андрея Литвинова в этой роли уже закончили школы, а некоторые – и вуз.

- Думаю, дождусь, когда мои первые зрители приведут на елку в театр своих собственных детей, - прогнозирует наш собеседник.



Сам Андрей признается, что до сих пор в свои 40 лет верит в чудеса, как и в то время, когда сам водил хороводы в костюме Петрушки.

- Самый удивительный новогодний подарок в своей жизни я получил… в армии, - вспоминает наш герой. – За два года службы мне не дали ни одного отпуска, так получилось. И тут вдруг дали два дня в самый Новый год – съездить повидаться с родителями! Они как раз в тот момент гостили в Москве, а я служил в Подмосковье и быстро приехал к ним. Так что для них это тоже было новогодним чудом.



Наверное, если каждый из нас хорошенько подумает, то сможет вспомнить, что и в его жизни однажды было новогоднее волшебство. Может, Верховный Дед Мороз, тайный дух Рождества, все-таки однажды погладил нас своей пушистой варежкой, а мы в суете и не заметили?

И даже если мы когда-то встречали на утренниках ложных Дедов Морозов с дежурными прибаутками, достаточно одного настоящего, неравнодушного Деда, чтобы разом позабыть самозванцев. И это уже вполне себе чудо.



Елена Фролова.



