Общество

10 минут назад

Плитка в Липецке зимой будет чиститься до летнего состояния

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#тендер #озеленение
Плитка в Липецке зимой будет чиститься до летнего состояния

Уборкой пешеходных зон займётся «Зеленхоз».

Управление главного смотрителя провело тендер на содержание, текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений на липецких улицах в течение всего 2019 года. Услуги оценили в 103 млн рублей. На тендер поступила всего одна соответствующая требованиям заявка. МУП «Зеленхоз» возьмется за работу по уходу за липецкой зеленью за 102 485 000 рублей.

В течение года сотрудники муниципального предприятия должны не только заботиться о растительности, но и вычищать мусорные урны на пешеходных дорожках. В прямую обязанность подрядчика включили уход за деревьями на магистралях и улицах, кустарниками, газонами, однолетними цветниками, асфальтовыми и плиточными дорожками в скверах и на бульварах. Также МУП поручили подметать дорожки, очищать их от снега, посыпать песко-соляной смесью. Особо уточняется, что зимой дорожки с твердым покрытием (асфальт, плитка) очищаются до летнего состояния.

Все услуги оплатит мэрия Липецка. В проекте контракта указывается гарантия только на работы, связанные с озеленением: растения должны прожить не менее года.
138
#тендер #озеленение

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