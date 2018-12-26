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сегодня, 13:34

Каток у «Звездного» откроется сегодня

4 677
#каток #Новый год
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Каток у «Звездного» откроется сегодня

26 декабря в 18.00 новая ледовая площадка у спорткомплекса «Звёздный» готова принять всех желающих на первые катания. 

- В связи со сложными метеоусловиями нынешнюю зимнюю новинку открываем с небольшой задержкой, рассчитываем на понимание жителей областного центра и их спортивную активность в предстоящие новогодние каникулы, - отметил заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, каток под открытым небом впервые опробовали фигуристы и хоккеисты на прошедшем в субботу 22 декабря фестивале «Петровские забавы». Новогодний подарок городу сделали липецкие предприниматели. Предполагается, что работать площадка с поддерживающим лед холодильным оборудованием будет до весны.  

Посещение катка платное.

 


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#каток #Новый год
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Комментарии (4)

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гостю московскому

18 минут назад
А ты тролль с пиар-команды Артамонова?
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гость

21 минуту назад
ХА !, а ты липчанёнок или просто олень?
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Балбес

32 минуты назад
Господин Павлов убери Малько ,позориться не будешь
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ХА !

51 минуту назад
В субботу Тербунёнок с Лысым его уже открыли официально
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