Каток у «Звездного» откроется сегодня

26 декабря в 18.00 новая ледовая площадка у спорткомплекса «Звёздный» готова принять всех желающих на первые катания.

- В связи со сложными метеоусловиями нынешнюю зимнюю новинку открываем с небольшой задержкой, рассчитываем на понимание жителей областного центра и их спортивную активность в предстоящие новогодние каникулы, - отметил заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, каток под открытым небом впервые опробовали фигуристы и хоккеисты на прошедшем в субботу 22 декабря фестивале «Петровские забавы». Новогодний подарок городу сделали липецкие предприниматели. Предполагается, что работать площадка с поддерживающим лед холодильным оборудованием будет до весны.

Посещение катка платное.