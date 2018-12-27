В Усмани модернизируют систему освещения

Районная администрация ищет подрядчика.

Администрация Усманского района объявила о поиске подрядчика на заключение контракта на 59,4 миллиона рублей по налаживанию энергоэффективного и энергосберегающего освещения в Усмани.



Внедрение умной системы освещения планируют завершить всего за 150 дней. «Выйти в ноль», то есть окупить вложения, планируется за семь лет за счет экономии на электроэнергии. В план модернизации включили объекты уличного освещения в Усмани. Требуется замена 1 271 старых светильников и установка 200 новых, замена ламп в 118 парковых светильниках и 40 опорах, установка 39 счетчиков, прокладка 1 920 метров провода. Цель всей программы — добиться снижения потребления энергии до 754 577,70 кВт/ч в год.



Энергосервисный контракт планируют заключить в январе 2019 году. За работы заплатят из бюджета Усмани.