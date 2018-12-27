Общество

сегодня, 14:10

В Усмани модернизируют систему освещения

2 285
#освещение #тендер #энергосбережение
В Усмани модернизируют систему освещения

Районная администрация ищет подрядчика.

Администрация Усманского района объявила о поиске подрядчика на заключение контракта на 59,4 миллиона рублей по налаживанию энергоэффективного и энергосберегающего освещения в Усмани. 

Внедрение умной системы освещения планируют завершить всего за 150 дней. «Выйти в ноль», то есть окупить вложения, планируется за семь лет за счет экономии на электроэнергии. В план модернизации включили объекты уличного освещения в Усмани. Требуется замена 1 271 старых светильников и установка 200 новых, замена ламп в 118 парковых светильниках и 40 опорах, установка 39 счетчиков, прокладка 1 920 метров провода. Цель всей программы — добиться снижения потребления энергии до 754 577,70 кВт/ч в год.

Энергосервисный контракт планируют заключить в январе 2019 году. За работы заплатят из бюджета Усмани.
2 285
#освещение #тендер #энергосбережение

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Соковых

14 минут назад
У меня так.
ответить

Fktrcfylh

30 минут назад
Чё та получается 60 000 000:1500 светильников = 40 000 каждый
ответить

Еще в рубрике

Липчан оставят без новогодних салютов
#салют #новый год
7
Липчан оставят без новогодних салютов

сегодня, 14:17

Общество
В садоводческих товариществах областного центра отключат свет
#энергетика
1
В садоводческих товариществах областного центра отключат свет

сегодня, 14:02

Общество
Олега Королева заменила Любовь Харламова
#Липецкий областной совет
18
Олега Королева заменила Любовь Харламова

сегодня, 13:59

Общество
«Дискотека Авария» и Сердючка — самые популярные в липецких караоке
#караоке #новый год
14
«Дискотека Авария» и Сердючка — самые популярные в липецких караоке

сегодня, 12:54

Общество
Мэрия интересуется планами липчан на новогодние каникулы
#опрос #открытый Липецк
13
Мэрия интересуется планами липчан на новогодние каникулы

сегодня, 11:36

Общество
Отставка губернатора и назначение врио главы региона не показались интересными липчанам
#наш рейтинг
13
Отставка губернатора и назначение врио главы региона не показались интересными липчанам

сегодня, 11:34

Общество