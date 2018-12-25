К открытию Петровского моста все готово

Реконструированную часть Петровского моста откроют для транспорта сегодня в 24.00. Эту дату возобновления движения на закрытом с 23 марта путепроводе весной называл глава Липецка Сергей Иванов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты исполняющей муниципальный заказ «Уваровской ПМК 22», в течение девяти месяцев работавшие на объекте в режиме 24/7, заканчивают последние приготовления к действительно знаменательному событию.

Все вопросы согласованы с ГИБДД. Городские службы очищают полотно путепровода от снега и наледи. Сотрудники «Липецкгорсвета» проверили работу наружного освещения – каждый вечер на эстакаде будут загораться 24 фонаря, по 12 с каждой стороны.

В полночь заезды на мост освободят от барьерных блоков и разрешат проезд транспорта, координировать поток машин будут автоинспекторы. С 00.00 и ориентировочно до 5.00 движение ограничат по одной из полос действовавшей во время реконструкции части путепровода – время потребуется на демонтаж разделительных столбиков. Одновременно будут убирать временные дорожные знаки.

Работы на Петровском мосту, построенном в 1958 году и ни разу капитально не ремонтированном, начались в конце марта. Реконструкцию выполнили в максимально сжатые сроки – за девять месяцев строители укрепили металлоконструкции и заменили слабые связи, смонтировали монолитную плиту, положили асфальт и инженерные сети, установили опоры освещения, выполнили пешеходный и технологический тротуары. Стоимость проекта – более 700 миллионов рублей.