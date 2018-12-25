Общество

сегодня, 15:15

Липчанин пожаловался на огромные сосульки

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#ЖКХ #сосульки #жалоба
Липчанин пожаловался на огромные сосульки

Мужчина боится за жизнь соседей и прохожих.

В редакцию GOROD48 обратился жилец дома №12 по улице Студенческий городок Владимир. Мужчина пожаловался на бездействие управляющей компании «Юго-Западная»: на здании висят огромные сосульки.

- Возле окна неровно висит водосточная труба, на ней образуется наледь. Верхняя воронка со всем льдом держится на двух саморезах. Она висит прямо над подъездом. Если все это упадет, то могут пострадать люди, дети, машины. Написал два заявления в управляющую компанию. Оттуда приходили, посмотрели, но сосульки остались, - пишут в редакцию Владимир.

Как сообщили GOROD48 в УК «Юго-Западная», начальник участка действительно выезжал на место вызова. По его словам, ситуация не так катастрофична, как ее описал Владимир. Специалисты «управляшки» уже огородили опасный участок сигнальными лентами. Завтра УК выделят вышку для устранения сосулек.




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#ЖКХ #сосульки #жалоба

Комментарии (1)

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Ха-ха

13 минут назад
Возьми швабру, да сбей их!
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