Общество

34 минуты назад

Липчане отдают 46,1% зарплаты за кредиты

3 313
#кредиты #зарплата #рейтинг
1
Липчане отдают 46,1% зарплаты за кредиты

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование текущей долговой нагрузки жителей регионов России и сравнили эти данные с цифрами прошлого года.

Согласно данным Центробанка РФ, объем кредитов населения на балансах банков по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 14,4 триллиона рублей, что на 22,1% больше, чем годом ранее. При этом рост заработной платы в среднем в последний год был на уровне на 10%. По оценкам РИА Рейтинг, за последние 12 месяцев кредитная нагрузка на каждого работающего жителя России выросла на 36 тысяч рублей и составила 199 тысяч рублей.

Липецкая область оказалась на 27 позиции рейтинга. В среднем каждый липчанин должен по 149 300 рублей. Объем обязательств перед банками за год вырос на 29 100 рублей. Подсчитано, что на оплату кредитов в Липецкой области тратится примерно 46,1% от годовой зарплаты.

Стоит заметить, что у липчан среди жителей регионов Центрального Черноземья самая позитивная картина по долгам и кредитам. Там, в Белгородской области (30 строчка) на погашение кредитов уходит 46,9% зарплаты, в Воронежской (35 место) — 49,1%, в Курской (43 позиция) — 52,1%, а в Тамбовской (63 строка) — 55,9%.

Самыми свободными от кредитов стали жители Крыма, Севастополя, Ингушетии, Дагестана и Чечни. Там за кредиты отдают не более 20% от зарплаты. Самые большие проблемы с долгами перед банками оказались у заёмщиков в Тывы, Курганской области, Чувашии, Адыгеи и Калмыкии. Здесь за кредиты приходится отдавать по 66-82% от заработка.
3 313
#кредиты #зарплата #рейтинг
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

2 секунды назад
Нах, они все работают в ящер такси, чисто на бензин, вот такие дела пох
ответить

Гость

1 минуту назад
У меня нет кредитов, живу по средствам, питаюсь в мусорных банках у магазина магнит
ответить

пох

5 минут назад
за то все на машинах ездиють
ответить

Еm

10 минут назад
Крепостное право не за горами)
ответить

Еще в рубрике

Сергей Иванов: «Давайте не искать вшей друг у друга!»
#концессия
Сергей Иванов: «Давайте не искать вшей друг у друга!»

3 минуты назад

Общество
В администрации Липецка ждут инвестора на расселение района нефтебазы
#жилье
3
В администрации Липецка ждут инвестора на расселение района нефтебазы

39 минут назад

Общество
Липецкий молокозавод признан банкротом с долгом в 253 млн рублей
#банкротство #долг #завод
2
Липецкий молокозавод признан банкротом с долгом в 253 млн рублей

53 минуты назад

Общество
В Липецке почтили память погибших в Афганистане интернационалистов
#Афганская война
2
В Липецке почтили память погибших в Афганистане интернационалистов

сегодня, 10:59

Общество
Мэрия Липецка закончила финансовый год с дефицитом бюджета в миллиард рублей
#бюджет
15
Мэрия Липецка закончила финансовый год с дефицитом бюджета в миллиард рублей

сегодня, 10:19

Общество
«Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду...»
#нарушение ДТП #транспорт
26
«Хотел выйти, отобрать ключи, набить морду...»

сегодня, 09:41

Общество