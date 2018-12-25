34 минуты назад
Липчане отдают 46,1% зарплаты за кредиты
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование текущей долговой нагрузки жителей регионов России и сравнили эти данные с цифрами прошлого года.
Липецкая область оказалась на 27 позиции рейтинга. В среднем каждый липчанин должен по 149 300 рублей. Объем обязательств перед банками за год вырос на 29 100 рублей. Подсчитано, что на оплату кредитов в Липецкой области тратится примерно 46,1% от годовой зарплаты.
Стоит заметить, что у липчан среди жителей регионов Центрального Черноземья самая позитивная картина по долгам и кредитам. Там, в Белгородской области (30 строчка) на погашение кредитов уходит 46,9% зарплаты, в Воронежской (35 место) — 49,1%, в Курской (43 позиция) — 52,1%, а в Тамбовской (63 строка) — 55,9%.
Самыми свободными от кредитов стали жители Крыма, Севастополя, Ингушетии, Дагестана и Чечни. Там за кредиты отдают не более 20% от зарплаты. Самые большие проблемы с долгами перед банками оказались у заёмщиков в Тывы, Курганской области, Чувашии, Адыгеи и Калмыкии. Здесь за кредиты приходится отдавать по 66-82% от заработка.
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