Свежесть и сияние: правила новогоднего макияжа от профессионала

Визажист-стилист из Липецка Татьяна Петрова уже много лет работает в столичной индустрии красоты. Липчанка помогает телеведущим и актерам блистать на экране — она работает в гримерках крупных кино- и тв-компаний. Художник по гриму Татьяна Петрова делится с читательницами GOROD48 своими профессиональными секретами — как блистать всю новогоднюю ночь без забот о макияже и вернуть свежесть 1 января.

- Новогодняя ночь будет долгой и весёлой, к этому событию необходимо заранее подготовить кожу. За сутки до боя курантов делаем домашний уход: применяем лёгкий скраб по типу кожи и наносим питательную маску, а утром 31 декабря делаем увлажняющую маску. Ее легко приготовить дома. Например, из овощей и фруктов: можно положить на лицо дольки огурчиков, можно клубнику; хорошо увлажняет маска из запаренной овсянки.- Переходим к важному! Перед макияжем делаем поэтапный уход и добавляем патчи под глаза на 10 минут. Наша задача - увлажнить кожу, тогда макияж продержится до рассвета. Выбирая средства декоративной косметики, в первую очередь ориентируемся на свой тип кожи. Если жирная или комбинированная - берем матирующую базу, она избавит нас от необходимости часто доставать пудреницу. Если кожа сухая и чувствительная, то используем увлажняющую базу, можно и с мерцающим эффектом. Он очень освежает тон лица. В выборе тонального средства также ориентируемся на тон кожи. В новогоднюю ночь можно позволить легкое сияние, поэтому легкий хайлайтер не помешает.Переходим к глазам. Обязательно наносим базу под тени. С этой задачей легко справится повседневный тональный крем. Для основы вижаза глаз выбираем матовые тени. Если хочется добавить сияние, то аккуратно подушкой мизинца легкими вбивающими движениями наносим пигмент на нужный участок. Если решили использовать в макияже подводку, то выбирайте самую стойкую из расчета своего опыта и финансовых возможностей.Ну и главное - это губы… Любительницам ярких помад я рекомендую карандаши для контура фирмы Make up forever линейки Aqua, а вот помады фирмы Armani или Bourjois из матовой коллекции. Будьте уверены: помада продержится всю ночь и не высушит губы.Если ночью планируются танцы до утра, то закрепите идеальный макияж фиксатором.- Все девушки знают, как важна укладка в праздничную ночь. К счастью, всяческие «вавилоны» и мелкие кудряшки ушли в прошлое. Тренд сегодняшнего дня - лёгкость, небрежность и лаконичность. Лучше сделать легкие локоны с недокрученными кончиками, или низкий хвост или небрежный пучок. Уложить волосы — половина задача, еще 50% успеха — сохранить образ до утра. Здесь надо постараться и выбрать нужные средства. Объём поможет создать прикорневое гофре и пудра для волос, мягкие, но стойкие лаки. Главное - не переборщить: много лака утяжелит причёску, и Вы не сможете её поправить в течение вечера.-Утром все хотят выглядеть свежо и красиво. Рецепт прост - соблюдаем правило меры: в меру косметики на лице и укладочных средств на волосах, в меру алкоголя внутрь. Алкоголь задерживает воду в организме и становится причиной возникновения отеков. Ну, а если все-таки отечность появилась, то после пробуждения делаем кислородную маску и легкий массаж. Кислородная маска насыщает клетки кислородом, а за счёт пенящего эффекта убирает ороговевшие клеточки кожи.Есть маленький секрет. Например, аптечные капли «Окуметил» убирают отёчность под глазами. Актуальны и рецепты наших бабушек — картофельные дольки под глаза. Буквально 10 минут - и благодаря действию крахмала взгляд будет свежее.