НЛМК подарил Воронежскому университету компьютерный класс

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие Группы НЛМК, открыл в Воронежском государственном университете (ВГУ) новую лабораторию машинного обучения и анализа данных с современным оборудованием. Это подарок компании к 100-летию одного из старейших вузов Черноземья.

Как сообщает пресс-служба ПАО "НЛМК", помещение лаборатории оформлено по оригинальному дизайну. В ней организовано 16 рабочих мест для студентов и рабочее место для преподавателя. Для этого закуплены эргономичные кресла и компьютерные столы.

Высокопроизводительные компьютеры позволят студентам обрабатывать большие массивы данных, решать задачи машинного обучения, разрабатывать системы, создавать и обучать нейросети.

Дисциплины по машинному обучению и анализу данных изучают на многих направлениях факультета Прикладной математики, информатики и механики ВГУ, а также профильные дисциплины входят в программы обучения более 700 студентов вуза. В дальнейшем университетские программы обучения IT- специалистов планируют адаптировать под потребности актуальных проектов НЛМК.

Общая стоимость лаборатории составила около 6 млн рублей.

Новолипецкий комбинат сотрудничает с ВГУ в рамках программы Стипендиат НЛМК. Ежегодно компания на конкурсной основе отбирает 10 лучших студентов по приоритетным для НЛМК направлениям подготовки и ежемесячно выплачивает им стипендию. Стипендиатам предоставляется возможность прохождения практики на предприятии и приоритетного трудоустройства.

На церемонии открытия класса присутствовали руководители региона, НЛМК, вуза, благотворительного фонда «Милосердие» и студенты.