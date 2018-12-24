Происшествия

сегодня, 14:33

У детского садика на дорогу упало дерево

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#снегопад
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У детского садика на дорогу упало дерево

Ранее сосулька травмировала двухлетнего ребенка.

Сегодня по телефону "112" позвонил липчанин и сообщил, что у детского садика №18 в Липецке на дорогу упала ветка дерева. 

- Мы тут же передали это сообщение в управление главного смотрителя Липецка. Как правило, после таких сообщений сотрудники УГС связываются с МУП "Зеленхоз" и уже работники этой организации выезжают на место ЧП, распиливают деревья и освобождают дорогу для людей и транспорта, - сообщил GOROD48 начальник МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Липецка" Николай Новиков.

Кстати, в такую погоду, когда днем - оттепель, а ночью - мороз, на крышах домов растут сосульки. Одна такая глыба льда 11 декабря в районе ТЦ "Ноябрьский" упала на коляску с двухлетним ребенком. Малыша с ушибами мягких тканей отправили в больницу. Пока это - единственное ЧП такого рода в Липецке.
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788
#снегопад
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