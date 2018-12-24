Администрации Липецка мэр города поставил за работу в этом году 4 балла

Сергей Иванов пожелал горожанам позитива.

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Как уже сообщал GOROD48, сегодня глава Липецка и спикер городского Совета на предновогодней пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.



Оба руководителя заканчивающимся годом оказались довольными.



- По пятибалльной шкале оцениваю сделанное городской администрацией на "четверку". Каменный лог - вот то, что испортило настроение. Но мы этот проект не забросили. В следующем году работу по его благоустройству мы продолжим. На это у нас есть средства. Но прожитый год позволил нам несколько пересмотреть и взгляды на планы благоустройства Каменного лога, и найти иные, не бюджетные, источники финансирования работ, - сказал Сергей Иванов.



Глава Липецка доволен тем, как сложился бюджет муниципалитета. Так, если в январе расходная часть городского бюджета не превышала 11 млрд рублей, то к концу года расходы выросли до 13,6 миллиардов. А расходы мэрии - это, в том числе, и обновление городской инфраструктуры. Кстати, следующий год мэрия начинает по доходам с 10,8 млрд рублей, по расходам с - 11,1 миллиарда.



- Мы намерены участвовать во всех нацпроектах. Наши самые большие проекты следующего года - виадук в поселке Новая Жизнь, капитальный ремонт улицы Космонавтов и проспекта Победы, сдача в эксплуатацию двух школ - в микрорайоне "Победа" и на улице 50 лет НЛМК, семь ясельных групп. Хотелось бы, чтобы заработала федеральная программа переселения россиян из ветхого и аварийного жилья, в которой мы тоже будем участвовать. Кстати, с ФКР региона есть договоренность о капремонте бывших городских общежитий на 150 миллионов рублей. Более 80 миллионов плюсом к уже утвержденным расходам выделим муниципальной организации на уборку улиц и тротуаров города и на повышение зарплаты ее работникам. Продолжим действие муниципальной программы "Чистое небо" - хотим, чтобы на улицах было как можно меньше проводов, - сказал мэр.



На пресс-конференции глава Липецка сообщил о том, что в следующем году будет реализована идея организации в центре города платного парковочного пространства, хотя изначально планировали отдать в концессию ряд улиц в этом году.



- Организацию платных парковок не довели до конца из-за того, что решили детально изучить весь опыт их существования в Белгороде, Воронеже, Туле, чтобы потом не переделывать проект соглашения с инвестором. Поэтому. учитывая существующие риски, несколько отсрочили принятие решения. Хотим, чтобы этот проект как можно безболезненнее восприняли горожане. Кстати, Липецк как пилотный город вошел в федеральный проект "Умный город". И в этот проект нам нужно уложить создание платного парковочного пространства. Этот вопрос мы прорабатываем с Ростелекомом и и Ростехом, - заметил Сергей Иванов.



Кстати, у "отцов города" есть идея осуществить в Липецке проект "Дворы без машин". Пока это идея, требующая, по словам спикера горсовета Игоря Тинькова, создание соответствующей нормативно-правовой базы, а также создания альтернатив автомобилистам-горожанам. В мэрии хотят по максимуму освободить дворы от автомобилей, которые их владельцы ставят порой где угодно: на спортивных и детских площадках, у мусорных контейнеров, у входов в подъезды. Если идея вызреет в проект, то власть начнет его реализовывать в новых спальных районах Юго-Запада Липецка. Сергей Иванов хотел бы, чтобы липчане-автомобилисты более активно покупали места в многоэтажных парковках, которые сейчас не очень, к его сожалению, востребованы.



Не обошлось на пресс-конференции без вопросов о развитии физкультуры и спорта в городе, подвижником чего является врио губернатора Игорь Артамонов.



- Часть новых объектов будет строить область, часть - город. На Сырском Руднике появится футбольное поле. У ДС "Звездный" - новый каток и плавательный бассейн. На улице Титова за ТРЦ "Москва" - теннисно-бадминтонный центр, - сказал Сергей Иванов.



Спросили журналисты у руководителей исполнительной и представительской ветвей власти о новом модном поветрии, заразившем общественность, - о телеграмм-каналах. И выяснилось, что Сергей Иванов ни разу в них не заглядывал, хотя один из них его безымянный автор явно с намеком назвал "Липецкие одуванчики". А вот Игорь Тиньков их регулярно просматривает, но с иронией. И говорит, что не вычисляет авторов телеграмм-каналов.



В конце пресс-конференции Сергей Иванов и Игорь Тиньков поздравили липчан с Новым годом.



Как признался глава Липецка, Новый год он встречает в кругу семьи. Но для него в последние годы это тревожный праздник - как бы в Липецке в эти каникулы не случилось какой-нибудь беды. А 3-4 января он готов сходить с близкими ему людьми в театр или в кино. А спикер горсовета не представляет Новый год без сытного стола с "оливье, мандаринами и жареным гусем".



