НЛМК учредит стипендии для лучших студентов НИТУ «МИСиС»

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, учредит именные стипендии для лучших студентов Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и расширит число практикантов университета на своих предприятиях.

НЛМК и МИСиС подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов для металлургии и совершенствованию системы профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба НЛМК.



Условия соглашения открывают новые возможности для реализации научных и образовательных проектов с участием студентов и преподавателей МИСиС. Расширение партнерства компании и университета предусматривает совместное участие в профориентационных мероприятиях, форумах, днях карьеры, «круглых столах» по актуальным вопросам развития отрасли.



«Партнерство с одним из старейших металлургических вузов России – это наш вклад в подготовку квалифицированных специалистов металлургической отрасли. Уверен, что это соглашение позволит по-новому использовать уникальные и дополняющие друг друга возможности НЛМК и МИСИС», - прокомментировал Михаил Архипов, вице-президент по кадрам и системе управления Группы НЛМК.



«НИТУ «МИСиС» уже много лет плодотворно сотрудничает с ПАО НЛМК в рамках совместных научно-исследовательских, образовательных и профнавигационных проектов. В 2017 году НЛМК стал одним из ключевых партнеров университета по организации проектной смены в образовательном центре «Сириус». А в 2018 году компания поддержала всероссийский кейс-чемпионат CUP MISIS CASE, который традиционно организует НИТУ «МИСиС». Подписание соглашения между НЛМК и НИТУ «МИСиС» позволит нам реализовать множество новых проектов по разным направлениям деятельности вуза», – отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

