Общество

28 минут назад

В Липецке отрепетировали встречу Нового года (ФОТО)

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#Новый год
В Липецке отрепетировали встречу Нового года (ФОТО)

22 декабря в Липецке у Дворца спорта «Звездный» открылся фестиваль «Петровские забавы». Открытие стало своеобразной репетицией новогодней ночи. 


В этот день на площади заработала и новогодняя ярмарка. Липчанам и гостям города предлагали угоститься горячим чаем, отведать блины и пирожки, приобрести сувениры. Ярмарка и зимние аттракционы будут работать и в канун Нового года, и во время новогодних каникул.

Вечером на фестивале зажегся фейерверк. Залпы следовали один за другим прямо с крыши спорткомплекса. Четырнадцать минут небо в центре города озаряли яркие вспышки. Затем началась первая новогодняя дискотека.  



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#Новый год

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