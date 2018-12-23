В Липецке отрепетировали встречу Нового года (ФОТО)

22 декабря в Липецке у Дворца спорта «Звездный» открылся фестиваль «Петровские забавы». Открытие стало своеобразной репетицией новогодней ночи.

В этот день на площади заработала и новогодняя ярмарка. Липчанам и гостям города предлагали угоститься горячим чаем, отведать блины и пирожки, приобрести сувениры. Ярмарка и зимние аттракционы будут работать и в канун Нового года, и во время новогодних каникул.



Вечером на фестивале зажегся фейерверк. Залпы следовали один за другим прямо с крыши спорткомплекса. Четырнадцать минут небо в центре города озаряли яркие вспышки. Затем началась первая новогодняя дискотека.







